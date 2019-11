Bastia Umbra, 15 novembre 2019- Piove dsa diverse ore su tutta la nostra regione. Diversi gli interventi dei Viguili del Fuoco per allagamenti. Domani scuole chiuse a Perugia, mebtre sulla E45 il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni, Orvieto e Narni è intervenuto per rimuovere rami ed alberi resi pericolanti dalla pioggia e dal vento. Anche domani, sono previste 24/36 ore di forti venti di burrasca, con raffiche dai quadranti meridionali e precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Il siondaco di Bastia Umbra vista la nota emessa dal Dirigente delegato per la protezione civile per avvisi di criticità ha attivato il COC (Centro Operativo Comunale) per le eventuali misure atte a fronteggiare la situazione di criticità, ivi comprese le esigenze connesse alla rete viaria, provvedendo anche all’attivazione e all’utilizzo delle organizzazioni di volontariato regionale di Protezione Civile. Ha predisposto, inoltre la chiusura dei nidi d’infanzia privati presenti sul territorio del Comune di Bastia Umbra per il giorno, nonchè le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Con l’allerta meteo in corso, raccomanda alla popolazione di non uscire di casa se non strettamente necessario e di porre comunque la massima e opportuna cautela durante gli spostamenti.

ECCO LE PREVISIONI DEGLI ESPERTI

Per quanto concernono le previsioni, è prevista per domani una saccatura fredda di matrice nord-atlantica che continuerà a traghettare il maltempo. Pertanto, sono attesi temporali e piogge intense, localmente a carattere di nubifragio, specialmente nel pomeriggio e nella prima parte della sera.. In tarda serata nuovo peggioramento a carattere temporalesco che proseguirà anche nella notte. Tra domenica e lunedì ancora tempo instabile con nuovi acquazzoni, alternati a fasi più asciutte.

