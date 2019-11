Assisi, 15 novembre 2019 – Il fine settimana è all’insegna del raduno regionale dei bersaglieri che si ritrovano domani e domenica ad Assisi per una serie di iniziative, tra cui l’inaugurazione di un cippo commemorativo a Leone Maccheroni. Un evento significativo a cui hanno assicurato la presenza bersaglieri e delegazioni da tutte le regioni d’Italia. Il programma prevede domani alle 8.45 il ritrovo in piazza Santa Chiara, alle 9.30 la messa nella chiesa della Minerva, alle 10.30 la deposizione di una corona davanti al monumento dei caduti (questo momento rappresenta la solenne festa dell’unità nazionale e delle forze armate), alle 11.15 nella Sala della Conciliazione avverrà la celebrazione in onore di Leone Maccheroni, il caporal maggiore dei bersaglieri morto a 21 anni l’8 dicembre del 1943 nella battaglia di Monte Lungo e già insignito della medaglia d’argento al valore militare, e quindi la premiazione di un concorso tra le scuole del territorio. Alle 15.30 in piazza del Comune il concerto della Fanfara di Torre Alfina.

Domenica si inizia alle 9.30 con l’inaugurazione e la benedizione del cippo a Leone Maccheroni lungo la via che prende il suo nome, a seguire il concerto da parte della Fanfara dell’Umbria. (12)