Foligno, 15 novembre 2019 – Un lettore ci invia queste tre foto che riguardano crolli parziali delle mura urbiche in via fratelli Bandiera. Sono tre anni che si trovano in queste condizione di degrado e nessuno è stato capace di rimetterle a posto. Il comune si è solo limitato a mettere in sicurezza l’area più danneggiata con due transenne. Eppure, il recupero della bella cinta muraria, eretta nell’alto Medioevo, a difesa del lato orientale della città, sarebbe un lavoro poco costoso. Basterebbe ricucire le pietre che sono venute giù, forse per infiltrazioni d’acqua e l’usura del tempo e si toglierebbe dagli occhi di molti, soprattutto di turisti, il poco edificante spettacolo dello stato di abbandono di questo importante spazio urbano. L’amministrazione di Nando Mismetti, non c’è riuscita. Ci proverà adesso quella di Stefano Zuccarini? Queste mura, in più punti, trasudano malinconia e sfinimento con una forza quasi disperata. Eppure sono testimonianze di quella storia antica che racconta le guerre tra Foligno e Perugia, ma anche che hanno fatto grande Foligno durante le diatribe tra Guelfi e Ghibellini.

Rimanendo sempre in tema di degrado, ci sono anche tante vie che sembrano ormai trazzere borboniche: buche, dissesti e strappi mal ricuciti, pericolosi per la circolazione di auto e mezzi a due ruote, ma anche per i pedoni. Certe vie sembrano che ti guardino fisso negli occhi e dicano: «Un tempo eravamo anche noi belle poi ci hanno voltato le spalle». Scorci che colpiscono lo stomaco, si aggrappano a questo e feriscono, soprattutto in vista di eventi sportivi che porteranno in città molta gente. Insomma, tante cose dimenticate dal tempo, adesso pretendono di essere ascoltate. E poi qualche maleducato cittadino, che abbandona i rifiuti dove capita. Aveva ragione quel sindaco di altri tempi diceva che non esistono città sporche. Esistono, piuttosto, “città sporcate”. Sporcate, perché una città è sottoposta, da chi ci vive e ci lavora, ci si diverte e ne fa uso quotidiano, ad un continuo logoramento che ha l’aspetto del degrado. Il degrado non è solo un aspetto concreto e materiale dell’essere delle città. E’ un arretramento che si percepisce nelle dinamiche di convivenza, nel rispetto delle regole comuni, nello spirito di coesione di una comunità, sino a rendere difficile, faticoso, sempre più problematico, l’averci a che fare. Il dato fondamentale è che il degrado è una comparazione. E’ il confronto con un altrove – un’altra città, un altro territorio – e con un quando.

Dunque con un altro tempo, del quale si è fatto personalmente esperienza o di cui si è condivisa così efficace memoria collettiva da renderla parte del proprio sentire individuale. Un quando che per alcuni può essere una stagione di lungo periodo della città (“quando c’erano le fabbriche…”), una scansione della propria vita personale (“quando i miei figli erano piccoli…”, “quando non ero ancora in pensione…”) o una fase politico-amministrativa. Vale a dire il susseguirsi degli anni in cui un sindaco e la sua giunta si sforzano di lasciare un segno sulla vita della comunità che, a maggioranza, li ha eletti. Solitamente è proprio quest’ultima comparazione tra sindaci che si sono succeduti a far da base al confronto da cui nasce il giudizio di degrado che saetta su un città e sulla realtà nella quale si vive e si lavora. In questo confronto tra presente e passato, percezioni e memoria, stanno altre Foligno. Non sono così lontane negli anni ma tuttavia giacciono sfumate sullo sfondo. Sfilano come fantasmi di cui è sempre più difficile rammentare, con dati concreti, con confronti affidabili, l’eredità che hanno davvero lasciato.

Ma forse è giusto così, perché, ragionare sul degrado per comparazioni, è, a pensarci bene, un’autoassoluzione. Un puntare il dito lontano da sé. Proprio per quello che sosteneva quel sindaco: “Le città non sono sporche, sono sporcate”. Lo sono dai cittadini, individualmente e nelle modalità collettive quotidiane con cui essi si prendono cura o meno non solo del decoro e dell’aspetto esterno (assai rilevanti, ovviamente) dei luoghi ma anche dei livelli di funzionalità, di vivibilità, di sicurezza della loro città. Livelli che ancora prima di essere frutti, che cadono dall’albero dei sindaci e delle giunte che passano, sono una semina, dove ognuno e tutti sono chiamati a fare la loro parte. Quando questa manca, in tutto o in parte, la colpa – nel vecchio gioco che si chiama scaricabarile – è sempre degli altri. (31)