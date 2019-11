Perugia, 15 novembre 2019 – Studiosi da tutta Europa e pubblico delle grandi occasioni alla Sala dei Notari per il convegno internazionale “Gli Ordini di Terrasanta: questioni aperte e nuove acquisizioni (XII-XVI secolo)” organizzato dal Comune di Perugia e dall’Università di Perugia (Dipartimento di Lettere-Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne) e si inquadra nell’attività scientifica promossa nell’ambito della Templar Route European Federation, della quale il Comune di Perugia è membro fondatore. La prima delle due giornate si è aperta, venerdì 14 novembre, con i saluti delle autorità: Leonardo Varasano, assessore alla cultura del Comune di Perugia, Mario Tosti in rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi, Stefano Brufani, Direttore Dipartimento lettere, letterature e civiltà antiche e moderne, della Soprintendente Marica Mercalli, di Monsignor Marco Salvi, vescovo ausiliare della diocesi di Perugia-Città della Pieve. Poi, coordinata da Pierre Savy, Ecole francaise de Rome, è iniziato il convegno con la 1^ Sessione: Genesi ed evoluzione degli ordini di Terrasanta: dalla conquista di Gerusalemme alla battaglia di Lepanto. Relatori: Peter Edbury, Cardiff University; Wolf Zoller, Ruprecht-Karls-Universitaat Heidelberg; Elena Bellomo, Cardiff University; Kristjan Toomaspoeg, Università di Lecce; Maria Bonet Donato, Università Rovira i Virgili; Paolo Caucci von Saucken, già Università di Perugia.

Nel pomeriggio la seconda Sessione “Gli Ordini di Terrasanta e le arti figurative”, coordinata da Elena Neri Lusanna, già Università di Perugia si è aperta con il 1° relatore: Valentino Pace, già Università di Udine; poi Gaetano Curzi, Università di Chieti-Pescara; Lila Yawn, John Cabott University, Rome; Mirko Santanicchia, Università di Perugia; Antonello D’Ardes, consulente MiBACT Puglia; Paolo Cova, Università di Bologna.

Il convegno intende approfondire la genesi e l’evoluzione politico-istituzionale degli Ordini di Terrasanta utilizzando come termine di riferimento la caduta di San Giovanni d’Acri. La conquista da parte del Sultano d’Egitto della roccaforte del secondo regno di Gerusalemme costituì, infatti, un vero e proprio discrimen da cui derivò, tra le altre cose, la diaspora dei Canonici del Santo Sepolcro, che, all’inizio del Trecento scelsero Perugia come “capitale dell’esilio”, e degli ordini militari affermatisi dopo l’esito vittorioso della prima crociata. Ecco spiegato quindi l’impegno di Sonia Merli e Mirko Santanicchia per avere a Perugia un simile stuolo di esperti e di studiosi dell’affascinante “materia” relativa ai Templari e agli Ordini di Terrasanta:

Il convegno prosegue anche venerdì 15, mentre per domenica 17 è prevista, per i convegnisti, una visita al Museo Capitolare di Perugia per vedere e….toccare con mano il prezioso Messale miniato di San Giovanni d’Acri. (25)