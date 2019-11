Città di Castello , 15 novembre 2019 – La torre civica di Città di Castello sarà illuminata di blu fino a domenica 17 novembre in segno di adesione da parte del Comune di Città di Castello agli obiettivi di prevenzione e conoscenza della patologia della Giornata mondiale del diabete. Il monumento cittadino sottolineerà così l’impegno dell’ente a sostegno dei corretti stili di vita per contrastare l’insorgenza della malattia e delle azioni utili ad assicurare ai pazienti l’assistenza necessaria. Nella mattinata di domani, sabato 16 novembre, l’amministrazione comunale patrocinerà insieme all’Asl 1 Umbria l’iniziativa dell’associazione Il Cammino di Città di Castello, che insieme alla Croce Rossa Italiana offrirà alla cittadinanza un’opportunità di prevenzione con screening gratuiti della glicemia e della pressione arteriosa e attività di informazione e sensibilizzazione per tutta la famiglia. L’appuntamento sarà dalle 8.30 alle ore 13.00 al Centro Commerciale Porta dell’Umbria. (9)