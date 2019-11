Perugia, 15 novembre 2019 – Doppio appuntamento a Perugia con Giulio Mozzi, apprezzato autore (Questo è il giardino, Il male naturale, Sono l’ultimo a scendere (e altre storie credibili), Favole del morire), docente di scrittura creativa e talent scout per grandi realtà editoriali come Theoria, Sironi, Einaudi Stile Libero e Marsilio. Venerdì 22 novembre alle 18 Mozzi presenterà alla Libreria Feltrinelli di corso Vannucci il suo ultimo lavoro Oracolo manuale per scrittrici e scrittori (Sonzogno), parlandone con lo scrittore Matteo Pascoletti. Sabato 23 novembre, alle 10, la sede dell’associazione settepiani in via Savonarola 88 (zona via dei Filosofi) ospiterà poi l’incontro introduttivo del Corso Fondamentale di Narrazione che Giulio Mozzi terrà a Perugia a partire dal prossimo febbraio. Il Corso prevede 75 ore in aula, con lezioni frontali, esercitazioni e discussione di testi liberamente condivisi dai partecipanti. Si rivolge a chi senta il bisogno di cominciare dai primi passi; non richiede né molta esperienza di scrittura né una specifica preparazione letteraria (le iscrizioni sono aperte fino a primo febbraio). Inoltre, per il Corso fondamentale di narrazione, c’è la possibilità per una persona di ricevere una borsa di studio e seguire il corso gratuitamente, a fronte di una selezione effettuata da settepiani e Giulio Mozzi in base ai testi inviati: è possibile inviare un testo in prosa di massimo 6 mila battute (un racconto autoconclusivo o una parte di un testo più ampio), a corsi@settepiani.com entro il 10 dicembre 2019. L’esito della selezione verrà presentato entro il 10 gennaio 2020. Info: info@settepiani.com (10)