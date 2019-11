Foligno, 15 novembre 2019 – Una festa in Piazza della Repubblica per il Capodanno, le luminarie natalizie nel centro storico e nelle vie principali di alcune frazioni, l’albero di Natale a Largo Carducci e il White Village in piazza della Repubblica: sono solo alcuni degli eventi previsti a Foligno nel periodo natalizio nell’ambito del programma di iniziative, approvato dalla giunta comunale, che verranno illustrate nel dettaglio nel corso di una prossima conferenza stampa. “Per le festività natalizie e per il Capodanno, stiamo lavorando a grandi eventi e ad appuntamenti che facciano vivere al meglio Foligno e siano un’attrattiva ed un punto di riferimento, a livello territoriale ed extra regionale – fa sapere il sindaco Stefano Zuccarini – la città avrà una grande festa in piazza della Repubblica, aperta a tutti, in maniera assolutamente gratuita, per poter festeggiare insieme uno spettacolare Capodanno ‘al centro del mondo’ che prevede anche un’anteprima nella serata del 30 dicembre. Possiamo inoltre annunciare ufficialmente che gli eventi saranno curati dallo staff del Paiper, che segnerà così anche il suo ritorno in città”.

Dal 30 dicembre al 1° gennaio si svolgerà, in piazza della Repubblica, “Paiper New Year”, a cura dell’associazione culturale ‘Paiper’, che ha ricevuto il patrocinio del Comune perché “l’evento risulta una utile iniziativa in occasione delle festività di fine ed inizio anno andando ad offrire momenti di aggregazione nel centro storico e incentivando la presenza di cittadini, turisti e frequentatori” anche perché “la manifestazione rappresenta un’occasione per la promozione e la valorizzazione della città”.

Novità per quanto riguarda le luminarie natalizie che verranno accese a partire dal 30 novembre fino al prossimo 10 gennaio. Riguarderanno le seguenti vie del centro storico: Corso Cavour, Quadrivio, via Garibaldi, via Umberto I, via Mazzini, piazza della Repubblica, via XX Settembre, via Meneghini, via Gramsci, piazza del Grano, piazza San Francesco, via Rutili, via Roncalli, via Rinaldi, via Cairoli, via Oberdan – da Corso Cavour a Porta San Felicianetto, viale Chiavellati fino all’intersezione con via Cairoli, Corso Nuovo, via Gentile da Foligno, piazza Garibaldi, via Cesare Agostini, via Santa Maria Infraportas fino all’intersezione con viale Marconi, via Palestro, via San Giovanni dell’Acqua, via Aurelio Saffi. Saranno installate le luminarie natalizie anche nelle vie principali di attraversamento delle frazioni di Sant’Eraclio, Vescia e nell’area delle casermette a Colfiorito.

E’ articolato il programma dell’evento “L’Arte del Natale”, curato dall’associazione “Borghi e Centri Storici della Valle Umbra”, che ha ricevuto il patrocinio del Comune: l’albero di Natale a Largo Carducci, installazioni e iniziative in programma a Porta Romana, Piazza San Domenico, Piazza Garibaldi, il White Village il 21 ed il 22 dicembre in piazza della Repubblica e la Befana Volante il 6 gennaio, sempre in piazza della Repubblica. A piazza Matteotti (alta e bassa), ci saranno la pista del ghiaccio e un mini luna park.

“Ormai da tanto tempo, sia i cittadini che gli operatori commerciali e dell’accoglienza aspettavano e chiedevano l’organizzazione di eventi di Capodanno, e di un cartellone natalizio, in grado di arricchire la proposta turistica della nostra città – sottolinea l’assessore al commercio e turismo, Michela Giuliani – si tratta infatti di un periodo strategico particolarmente atteso, come grande opportunità. Sono quindi particolarmente soddisfatta per la serie di iniziative che ci attendono a partire già da fine novembre sino al mese di gennaio”. (28)