Foligno, 20 novembre 2019 – A Foligno si svolgeranno il 26 novembre – e non il 25 novembre, la data della giornata internazionale contro la violenza sulle donne – le iniziative relative a questa tematica a cura dell’assessorato comunale alle pari opportunità. “Nella giornata del 25 novembre ci sono le elezioni per le rappresentanze studentesche indette dal Miur – ha spiegato l’assessore Paola De Bonis, assessore alle pari opportunità – e dal momento che occorre sensibilizzare al meglio le giovani generazioni, si è deciso di spostare la data al giorno dopo per avere la sicurezza della loro presenza”. Martedì 26 novembre all’Auditorium San Domenico, dalle 9,30 alle 12, ci sarà un incontro dal titolo “Mai più sole” aperto alla cittadinanza con gli studenti delle scuole superiori di Foligno. I giovani saranno protagonisti di alcune esibizioni sul tema della violenza contro le donne. Al termine, la testimonianza di una madre, vittima di violenza. Alle 12 da piazza San Domenico si formerà un corteo verso viale Mezzetti dove è collocata la “panchina rossa”. “Vuole essere un momento di solidarietà da parte dei giovani ma anche della cittadinanza verso le donne, vittime (30)