Assisi, 20 novembre 2019 – Sabato 23 novembre alle ore 10, presso il DigiPASS Assisi a Santa Maria degli Angeli, si svolgerà un incontro-dibattito sul tema dell’informazione che cambia dal titolo “Giornalisti tra la gente”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Giornalisti dell’Umbria in collaborazione con la rete regionale dei DigiPASS della Regione Umbria e il Comune di Assisi.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, ha l’obiettivo di mettere a confronto i giornalisti con i fruitori delle informazioni al fine di aprire un dialogo sull’informazione che è cambiata e cambia con i social network sites e sul ruolo che i giornalisti possono ancora ricoprire.

“Giornalisti tra la gente – afferma Roberto Conticelli, presidente dell’Ordine Regionale dei Giornalisti dell’Umbria – è il format che l’Ordine umbro ha scelto per far incontrare dal vivo i cronisti del reale, cioè quanti del fornire notizie fanno mestiere, con i fruitori delle informazioni, cioè la gente comune. Un momento per confrontarsi e crescere”.

Saranno presenti i consiglieri dell’Ordine regionale, che metteranno in evidenza alcuni rischi derivanti dalla diffusione delle fake news e dall’informazione “personalizzata”, veicolata, spesso in modo non consapevole per gli utenti, dalle piattaforme di social network.

“Nel mondo globale – commenta Simone Pettirossi, Assessore all’Innovazione della Città di Assisi – la quantità di contenuti diffusa in rete è enorme. Muoversi in questo “mare magnum” è sempre più complicato e ancora più difficile è controllare le fonti. Discutere del sistema dei media oggi è decisivo per comprendere il futuro della professione del giornalista e anche lo stato di salute della nostra democrazia. Il processo di disintermediazione che caratterizza la politica e la comunicazione, infatti, consente oggi a tutti di diventare emittenti di messaggi e produttori di contenuti, in particolare grazie ai social network.

Questo fatto rende però molto difficile per i cittadini distinguere le notizie autentiche da quella totalmente false, l’informazione dalla disinformazione. Questa iniziativa dell’Ordine dei Giornalisti ci consente di parlarne insieme a cittadini e studenti, al fine di aprire un proficuo dibattito e aumentare il livello di consapevolezza su tematiche così attuali.

