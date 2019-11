Perugia, 20 novembre 2019 – Brillante operazione, quella messa a segno nelle ultimissime ore dai Carabinieri di Perugia, frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie. I militari della Stazione Carabinieri di Ponte San Giovanni, infatti, durante la notte, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di rapina aggravata, un cittadino italiano, classe 2000, già noto alle cronache locali, con l’accusa di rapina aggravata.

L’arresto è scaturito a seguito della segnalazione di un privato cittadino il quale, transitando nei pressi di via A. Manzoni, ha notato la presenza di un giovane che, con un bastone metallico, stava minacciando un uomo; immediato è scattato l’intervento da parte dei Carabinieri i quali, poco distanti, si sono precipitati sul posto neutralizzando e disarmando il rapinatore che, nel frattempo, era riuscito a impossessarsi del telefono cellulare e della somma contante di 50,00 euro del malcapitato.

Il bastone in ferro è stato sottoposto a sequestro a fini probatori, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, che, fortunatamente, non ha riportato alcuna lesione. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria inquirente.

