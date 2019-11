Terni, 23 novembre 2019 – Nel corso del pomeriggio odierno, i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. di Terni hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo classe ’71 originario di Casal di Principe (CE), in possesso di documento di identità contraffatto. L’uomo, in mattinata, si era portato presso l’Ospedale Civico “Santa Maria”, lamentando forti dolori diffusi in tutto il corpo, dichiarando ai sanitari di aver subito un’aggressione da uno sconosciuto. Come avviene di consueto in casi analoghi, i medici hanno prontamente avvertito le forze dell’ordine. Ai militari dell’Arma intervenuti, sin da subito la versione fornita dall’uomo non è parsa convincente: alle precise domande che gli sono state poste, ha mostrato di non conoscere esattamente i luoghi e di non essere in grado di fornire elementi in grado di contestualizzare l’accaduto. Inoltre, l’uomo non ha motivato la propria presenza in città e, dopo aver dichiarato di esservi domiciliato, non ha saputo indicare né la via né il numero civico dell’abitazione.

Immediatamente sono scattate le verifiche dei militari che hanno chiesto all’uomo di esibire un documento d’identità. Quello mostrato, però, riportava i dati anagrafici di un giovane nato nel 1985, un fatto di non poco conto visto che l’età apparente dell’uomo ha immediatamente tradito l’intenzione di celare la propria vera identità. Ulteriori accertamenti hanno consentito sia di stabilire che la fotografia del documento fosse stata alterata, sia l’esatta identità dell’uomo, grazie al riscontro alla banca dati delle forze di polizia.

Al termine delle operazioni di rito, l’uomo è stato deferito in stato di arresto per la violazione dell’art. 497 bis del c.p. e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato condotto in carcere. (23)