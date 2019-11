Perugia, 21 novembre 2019 – Un ‘Viaggio in Magna Grecia tra archeologia, poesia e teatro’: è questo il titolo della conferenza-spettacolo organizzata dall’Associazione amici della Calabria e dell’Umbria (Amcu) che si è tenuta giovedì 21 novembre a Palazzo dei Priori a Perugia. Un evento curato dall’intellettuale Enzo Cordasco, calabrese di nascita ma umbro di adozione, che per l’occasione ha presentato anche il suo ultimo libro dal titolo ‘Miei colori amati. Visioni dalla Magna Grecia ionica’, edito da Era Nuova Perugia, dove vengono affrontate le stesse tematiche dell’incontro. “Più spettacolo che conferenza – ha commentato Pietro Abbritti, presidente dell’Amcu –. Attraverso un affascinante viaggio immaginario da Reggio a Taranto, passando tra le altre per Locri, Caulonia, Crotone, Sibari e Metaponto, l’autore ha fatto rivivere luoghi e rovine antiche chiamando a sé tante ombre e personaggi che prendono corpo sulla scena tramite attrici ed attori, lettori e musicisti”.

Dopo l’intervento del grecista Donato Loscalzo, docente di letteratura greca all’Università degli studi di Perugia, la conferenza teatrale ha visto la partecipazione di vari artisti come l’attrice e cantante Floriana La Rocca, gli attori Angela Pellicciari e Mirko Revoyera, il maestro musicista Francesco Vitillo e le donne dell’associazione La goccia. “Iniziative come queste – ha continuato Abbritti – contribuiscono a rinsaldare il forte legame che c’è tra Calabria e Umbria. Io, come anche Enzo Cordasco, sono calabrese di origini ma ormai da decenni vivo qui, e sono molto legato a questa regione che mi ha accolto a braccia larghe”. “Ringrazio anche le istituzioni perugine – ha concluso il presidente dell’Amcu – per aver sempre reso possibile la realizzazione di eventi come questo”. (23)