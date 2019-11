Spoleto, 26 novembre 2019 – È stato presentato stamani alla Sala Giunta di palazzo Comunale il Calendario Special Olympics di Spoleto, una pubblicazione – realizzata grazie al contributo di Banco Desio –curata dall’Associazione Peter Pan, composta da genitori di persone diversamente abili che collaborano insieme alla Cooperativa “Il Cerchio” per realizzare e mantenere il team Special Olympics di Spoleto. I proventi del calendario, in vendita a 5 euro, saranno destinati a supportare la compagine spoletina. Sono intervenuti alla conferenza Umberto de Augustinis, Sindaco di Spoleto, Beatrice Montioni, vicesindaco di Spoleto, Camillo Valter Longini, Vice Presidente Banco Desio, Marco Pennacchi, Responsabile Area Volontari per il team Special Olympics e Decimo Granelli, responsabile Area Famiglie e Presidente Associazione Peter Pan

Lo Special Olympics è un’organizzazione mondiale, fondata nel 1968 negli Stati Uniti da Eunice Kennedy, che accoglie atleti con disabilità cognitive e difficoltà di vario genere. Lo Special Olympics di Spoleto è nato nel 2013 grazie agli sforzi dell’associazione Peter Pan e della Cooperativa “Il Cerchio”. Attualmente sono 40 gli atleti – tutti presenti nel calendario – che fanno parte dello Spoleto Social Olympics e che praticano Atletica Leggera, Bocce, Calcio a 5 e nuoto e che nel calendario. Insieme a loro hanno partecipato al calendario anche 12 pluripremiati atleti spoletini di varie discipline: Alessio Costanzi (Lancio del disco); Elena Petrini (Triathlon); Agnese Duranti (Ginnastica ritmica); Giacomo Restani, Filippo Grullini e Michele Proietti (Tennis Tavolo) Alessandro Cappelletti (Basket); Piergiorgio Conti (Maratoneta) e Daniele Petrini (Corsa su strada); Adelaide Tiberi e Valentina Bevilacqua (Equitazione), Luca Brutti (Bocce); Francesco Silvestrini (Tennis); Gianluca Andolfi (Nuoto) e Mauro Cerasi (Pilota automobilistico).

