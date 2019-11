Foligno, 26 novembre 2019 – Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori di Nemetria, per l’ottima riuscita della ventisettesima conferenza su Etica ed Economica, dal tema ‘Il vincolo esterno delle Nazioni. Eticità ed utilità’ che ha visto una partecipazione oltre le aspettative, con una gremita platea dell’Auditorium San Domenico di Foligno. A tracciare il bilancio dell’edizione 2019 è la Segretaria Generale Laura Radi, già al lavoro per l’evento del prossimo anno e con tante novità in cantiere per celebrare al meglio il trentennale.

“La grande risposta di pubblico, la rinnovata attenzione da parte delle istituzioni, del mondo dell’economia e della finanza, l’interesse dei media, il coinvolgimento della cittadinanza e di tanti giovani, stanno restituendo a Nemetria una seconda giovinezza – commenta Laura Radi – e come fiore all’occhiello di questa edizione, partita con la presentazione nella sala consiliare della città, voglio ricordare l’inattesa quanto gradita Medaglia inviata direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quale Premio di Rappresentanza. Voglio ringraziare tutti i collaboratori e l’intera organizzazione di Nemetria, in particolar modo l’amico professor Paolo Savona, presidente della Consob e del Comitato Scientifico al quale l’amministrazione comunale ha voluto dedicare un’apposita pagina nel Libro d’Onore di Foligno. La formula vincente resta quella di saper proporre argomenti sempre attuali – sottolinea la segretaria generale – trattati da esperti di altissimo livello, ma alla portata del grande pubblico. Questa ventisettesima edizione ha sancito ancor di più il connubio tra Nemetria ed il territorio, che rappresenta un valore, anche per affermarne il ruolo di rilievo internazionale”.

Ringraziamenti e parole di apprezzamento sono giunte a Nemetria anche da parte di soci e sponsor, nonché dal sindaco Stefano Zuccarini e dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

L’appuntamento è al prossimo anno per la ventottesima edizione, che riporterà Foligno ‘al centro del mondo’ di Etica ed Economia.

