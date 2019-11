Foligno, 26 novembre 2019 – Il CSI Foligno e l’associazione Oasi clown Foligno organizzano per domenica 1 dicembre un pomeriggio di pallavolo e giochi con l’intento di finanziare l’allestimento di una palestra per il reparto di oncologia di Foligno. Tale progetto è frutto dell’idea e del lavoro dell’associazione Giacomo Sintini di Perugia e dell’Asl . Chi parteciperà al pomeriggio farà un offerta che sarà completamente devoluta a tale finalità. Parteciperanno anche l’Avis di Foligno e i Vip clown di Perugia. Alle ore 18 è prevista la testimonianza di Giacomo Sintini ex pallavolista e vincitore di scudetti, coppe e con oltre 70 presenze nella nazionale Italiana. Chi vuole passare un pomeriggio spensierato e magari fare anche 2 passaggi a pallavolo è invitato a presentarsi presso la palestra di Porta Todi a Foligno a partire dalle 14.15. Vi aspettiamo. (29)