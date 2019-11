Orvieto, 26 novembre 2019 – Negli scorsi giorni i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Orvieto, nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, hanno svolto una serie di controlli nei pressi degli Istituti d’Istruzione della Scuola Secondaria della Città della Rupe finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e nel contempo hanno provveduto al controllo dei mezzi del trasporto pubblico che vengono regolarmente utilizzati dagli studenti per recarsi a scuola e poi ritornare a casa. Nel corso del servizio sono stati controllati complessivamente oltre 50 veicoli, una ventina dei quali adibiti al trasporto pubblico, ed identificate più di 100 persone. Oltre alla verifica dei requisiti di sicurezza dei mezzi, al controllo della copertura assicurativa e del rispetto del numero di passeggeri a bordo di ogni singolo mezzo, sono state eseguite, a campione, delle prove con il precursore dell’alcool test per accertare il rispetto del cosiddetto “valore zero” previsto per i conducenti professionisti. Nel corso dell’attività di controllo a carico dei mezzi delle società di trasporto pubblico e dei loro dipendenti non sono state accertate infrazioni delle norme previste e punite dal Codice della Strada. (17)