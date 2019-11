Perugia, 26 novembre 2019 – La Città della Domenica è pronta a trasformarsi ancora una volta in un piccolo villaggio di Babbo Natale, tra trenini illuminati, elfi e i tantissimi animali che da sempre popolano il primo parco divertimenti d’Italia. Tutti i weekend dal 30 novembre al 22 dicembre e nelle giornate del 23 e 26 dicembre, la seconda edizione de ‘Il Parco di Natale’ regalerà anche quest’anno la magia di immergersi nell’atmosfera natalizia, con la possibilità di conoscere Babbo Natale all’interno della sua casa nel bosco. E poi tante attività per bambini guidate dagli elfi che popoleranno il parco: il percorso inizierà dalla piazza principale, dove all’interno della stazione si potranno scrivere le letterine. Appena fuori, sarà presente la piazza con i migliori street food italiani, pronti a farvi assaggiare tantissime prelibatezze. Sempre nella piazza centrale, un trenino illuminato sarà pronto a farvi fare il giro del parco terminando la sua corsa davanti la casa degli elfi. Da qui inizieranno tutte le attività che culmineranno con l’ingresso nella magica casa di Babbo Natale.

L’evento è stato presentato martedì 26 novembre alle 11 nella sala della Vaccara del Comune di Perugia. A intervenire per prima è stata l’ideatrice dell’evento Lucia Boccolini, amministratore di Magenta Events, che ha spiegato il funzionamento e cosa si potrà trovare all’interno della seconda edizione de ‘Il Parco di Natale’.

La parola poi è passata all’assessore comunale allo sport e al commercio Clara Pastorelli: “In un territorio vasto come quello comunale, non poteva mancare un evento durante il periodo natalizio in un luogo così importante come quello della Citta della Domenica. I miei complimenti a Magenta Events per le tante iniziative e per la novità di quest’anno all’interno dell’evento, la ‘Piazza dei golosi’ con i migliori street food, che farà conoscere le eccellenze del nostro territorio. La Città della Domenica è da vivere tutto l’anno, ma durante il Natale, con questa iniziativa, è motivo di vanto per la nostra regione. Anche noi, con la nostra comunicazione istituzionale, cercheremo di agevolare la conoscenza di questo meraviglioso posto adatto alle famiglie”.

Presente anche il direttore del parco di Città della Domenica, Alessandro Guidi: “Ringrazio Lucia Boccolini perché anche quest’anno ha organizzato questo bellissimo evento, e il Comune che è sempre vicino alle nostre iniziative. Quest’anno abbiamo realizzato nuove attrazioni, è importante creare nuove sinergie per eventi innovativi importanti per il parco e per tutta l’Umbria. Questo evento trasforma il parco perché sarà visitabile anche la sera, con le luci del Natale e con tutte le attività realizzate per questo particolare periodo dell’anno. Il visitatore verrà trasportato in un percorso, dal Villaggio degli elfi alla Casa di Babbo Natale in mezzo al bosco fino al trenino che di sera regalerà emozioni suggestive. La novità di quest’anno, un’area dedicata ai migliori street food, è stata pensata in quanto nella prima edizione ci siamo accorti che le persone cercano questi cibi tipici”.

A concludere è stato poi un invito dell’organizzatrice Lucia Boccolini: “Volevo invitare tutte le famiglie a visitarci durante le ore serali, perché l’evento darà il meglio di sé e soprattutto perché sarà molto suggestivo muoversi all’interno del Parco con le luci natalizie che regaleranno un’atmosfera fiabesca”.

L’evento, che inizierà sabato 30 novembre, sarà aperto dalle 11 alle 20. I prezzi: €13.50 gli adulti, €11.50 i bambini, €3.50 i bimbi compresi tra i 70 centimetri e il metro di altezza. Il biglietto sarà valido per tutta la durate dell’evento, quindi fino al 26 dicembre 2019. Non valido l’abbonamento ordinario del parco.

Il Parco di Natale è un evento organizzato da Magenta Events in collaborazione con la Città della Domenica, con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia.

Info e contatti: http://www.cittadelladomenica.it/il-parco-di-natale-2019/

Mail e telefono:

Città della Domenica – info@cittadelladomenica.it – 075 5000187

Magenta Events – alessandro@magentaevents.it – 075 3721618

Social: http://www.facebook.com/cittadelladomenicaufficiale (24)