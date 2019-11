TERNI, 26 novembre 2019 – Il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, ha ricevuto la gradita visita del nuovo prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi. Durante l’incontro il presidente Lattanzi ha porto al prefetto i saluti personali e quelli dell’amministrazione provinciale, rappresentando idealmente anche il messaggio di benvenuto dei sindaci del territorio. “E’ con estremo piacere che dò il benvenuto al nuovo prefetto ed auguro a sua eccellenza un proficuo lavoro in questa terra laboriosa dove il lavoro è un valore testimoniato con le opere ogni giorno. Terni e il suo territorio sapranno collaborare fattivamente con il nuovo prefetto, così come è sempre stato, offrendo la piena disponibilità personale ed istituzionale per far crescere la comunità sotto ogni punto di vista, da quello economico a quello politico e istituzionale fino a quello culturale e sociale. Sono tempi, quelli che stiamo vivendo, difficili e complessi ma le nostre istituzioni, a livello regionale e locale, sono sane e consapevoli delle sfide che ci attendono.

Sfide che riguardano principalmente la salute e il benessere dei cittadini, il lavoro, l'economia, l'ambiente e la coesione sociale, tutti elementi che necessitano di proseguire quell'impegno corale che trova nella prefettura la sua sintesi e il suo punto di riferimento".