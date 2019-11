Assisi, 27 novembre 2019 – Nell’ambito del progetto di riqualificazione del patrimonio arboreo comunale si rendono necessari lavori di potatura di alberi di alto fusto che si trovano in via San Gabriele dell’Addolorata e via Galeazzo Alessi, dal 29 al 30 novembre e dal 2 al 3 dicembre 2019. Per agevolare tali operazioni è indispensabile una diversa regolamentazione del traffico in quei quattro giorni per cui sono stati adottati i seguenti provvedimenti: – VIA SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA dal 29 al 30 novembre 2019 : divieto di sosta su stalli di parcheggio pubblico per motoveicoli e auto in corrispondenza del muro prospiciente la Piazzetta dell’Erba e su stalli di parcheggio pubblico dal civico 29c al civico 31, dalle ore 7.30 alle ore 17. – VIA GALEAZZO ALESSI dal 2 al 3 dicembre 2019 : divieto di sosta su stalli di parcheggio pubblico in corrispondenza delle alberature, dalle ore 7.30 alle ore 17. Ogni giorno, al termine dell’intervento, verrà ripristinata la viabilità ordinaria.

