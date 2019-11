Perugia, 26 nopvembre 2019 – Questa mattina è stata inaugurata la nuova Stazione dei Carabinieri di Perugia Fortebraccio, alla presenza del Prefetto di Perugia, Dott. Claudio Sgaraglia, del Vice Sindaco di Perugia, Dott. Gianluca Tuteri, del Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, Generale di Brigata Massimiliano Della Gala, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giovanni Fabi e di tutte le più alte Autorità Provinciali e locali. Tra gli ospiti, anche la graditissima presenza del Sig. Generale C.A. in congedo Tullio Del Sette, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. La nuova sede, sita nel complesso immobiliare formato dal Monastero di Santa Caterina e dagli edifici oggi comunemente denominati “Ex Saffa”, ubicati in Corso Garibaldi, è un’efficiente e funzionale struttura destinata a diventare presidio di legalità e punto di riferimento per la comunità di Perugia e frazioni limitrofe.

I momenti salienti della cerimonia, allietata dalle note della Fanfara del 4^ Reggimento Carabinieri a cavallo, si sono concentrati sulla “Donazione della Bandiera” da parte del Vice Sindaco di Perugia al Comandante della Stazione, Maresciallo Maggiore Rossano Appetito, sulla successiva cerimonia dell’Alzabandiera e, a seguire, sullo scoprimento della targa che indica la sede del Reparto e sul tradizionale taglio del nastro. Inoltre, tutte le Autorità hanno presenziato alla benedizione dell’immobile, da parte del Cappellano della Polizia di Stato, Don. Emanuele Bolognino. Tanta la gente presente, ivi comprese le scolaresche dell’Istituto Comprensivo “Perugia 5” e del Conservatorio “Antinori”, quale testimonianza dell’importanza della “nuova casa“ dei Carabinieri, simbolo e presidio concreto ed efficace di sicurezza e di vicinanza alla gente. Soprattutto ai giovani e a un loro futuro migliore sono state rivolte significative parole nel corso degli interventi delle Autorità. I giovanissimi studenti si sono intrattenuti a lungo, dopo la cerimonia, sul luogo dell’evento, chiedendo, a più riprese, di essere immortalati unitamente ai tanti Carabinieri presenti.

INTERVENTO DEL COMANDANTE PROVINCIALE

A nome di tutti i carabinieri del comando provinciale di Perugia e, soprattutto, di quelli della stazione carabinieri di perugia fortebraccio, ho il privilegio di indirizzare un deferente saluto ai rappresentanti della regione umbria e della provincia di perugia, a sua eccellenza il signor prefetto, dott. Claudio Sgaraglia, nei confronti del quale ogni occasione è propizia per rivolgergli il nostro più sentito ringraziamento per l’equilibrio e la visione con cui sostiene il complesso ed oneroso ufficio di governo della provincia, al signor procuratore generale della repubblica, dott. Fausto cardella e al signor procuratore della repubblica di perugia, dottor Giuseppe Petrazzini.

Saluto il signor Questore di Perugia e amico, dott. Mario Finocchiaro e il carissimo don Emanuele Bolognino, cappellano della polizia di stato, che ringrazio per la sua partecipazione; saluto affettuosamente il capo di stato maggiore della regione della gdif col. Massimiliano Razzano, il comandante provinciale dei vigili del fuoco ing. Michele Zappia, il colonnello Maurizio Napoletano, comandante del reparto militare dell’esercito umbria, il col. E amico Gaetano Palescandolo, comandante della regione e del gruppo dei cc. Forestali e il ten. Col. Simoncelli della scuola lingue estere dell’esercito che ringrazio, oltre che per la loro presenza, anche per la vicinanza di sempre. Il mio benvenuto riconoscente anche a tutte le altre autorità civili, religiose e militari che hanno contribuito, con la loro partecipazione, ad elevare il significato di questa semplice ma sentita cerimonia d’inaugurazione della stazione carabinieri di perugia fortebraccio.

Rivolgo anche un affettuoso ringraziamento agli organismi della rappresenza militare, all’anc e ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma con i loro labari. Al generale Tullio Del Sette, già nostro comandante generale, che ci ha voluto onorare della sua presenza, rivolgo il mio deferente saluto. Al comandante della legione carabinieri Umbria, sig. Gen. Di brigata Massimiliano Della Gala, il nostro comandante, esprimo il più sincero ringraziamento per la sua costante vicinanza, per il suo diretto e risolutivo impegno volto alla realizzazione di questo importante obiettivo.

Ringrazio il vice sindaco di perugia, dottor gianluca tùteri, l’ing. Antonella vadalà, responsabile del demanio, per la sua vicinanza di sempre, e… naturalmente non posso esimermi dall’esprimere la mia più profonda gratitudine al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’umbria con il segretariato regionale e alla soprintenza di perugia che hanno reso possibile l’acquisizione e la ristrutturazione di questa bellissima sede. Il loro impegno ci ha sostenuti dal primo momento fino all’ultimo giorno dei lavori di apprestamento di questa bella sede.

Secondo il regolamento generale dell’arma, fin dal 1822, la caserma è definita come la “casa del carabiniere”. In questi due secoli, i nostri giovani militari, provenienti da diverse regioni italiane si sono trovati, un giorno, con le valige in mano, a bussare alla porta della caserma dove avrebbero trovato la loro nuova famiglia…. Che sarebbe diventata la loro nuova casa. Immaginiamoli questi nostri militari: hanno diciotto/vent’anni, pochi di più dei giovani studenti qui presenti oggi… oltre al bagaglio portano con loro tanti principi, tanti sogni, tanti buoni propositi di bravi ragazzi italiani che hanno scelto di mettere la propria vita, la propria giovinezza, al servizio di uomini, cittadini che nemmeno conoscono; dal trentino alto adige fino al più sperduto paesino siciliano quei giovanotti incominciano la loro nuova vita…sono carabinieri! E prestano servizio in posti dove talvolta non comprendono il dialetto parlato dal popolo a cui stanno sacrificando i loro affetti ormai lontani. È lì che questi ragazzi, queste giovani promesse, affronteranno con orgoglio la loro missione attraverso tutte le epoche italiane, in pace e in guerra, dalla lotta al brigantaggio, alle mafie, ai brigatisti, fino ad oggi, dove nuove battaglie li e ci attendono… il terrorismo, i nuovi volti della criminalità autoctona e di origini straniere, la crisi economica con i suoi complessi risvolti sociali, la criminalità cibernetica, nuova minaccia e quindi sfida che ci apprestiamo ad affrontare con lo spirito di sempre.

Ancora tempi difficili!! In cui gli uomini e le donne dell’arma devono continuare a credere, a mettere a disposizione la propria vita e a sacrificare gli affetti per servire silenziosamente quei cittadini, anche sconosciuti, che rappresentano lo scopo della loro missione. Solo così un carabiniere può essere degno di questo nome, duecento anni fa come oggi! Solo così questa caserma può essere un punto di riferimento per la bellissima città di perugia e per la sua gente.

Auguro oggi, a tutti i miei carabinieri, ed in particolare a quelli della stazione di perugia fortebraccio, di non dimenticare mai l’entusiasmo, il desiderio di mettersi in gioco, di servire, di vivere per la gente e con la gente. Perché è la vicinanza ai cittadini con cui condividiamo eventi lieti e sofferenze a renderci un peculiare presidio dello stato in ogni piccola e grande realtà del paese, come la centralità e la bellezza tutta italiana di questa caserma attestano e compendiano meravigliosamente.

In un periodo di grande metamorfosi socio-culturale e di nuove incertezze per il futuro, dobbiamo ricordare che non possiamo esimerci dal dare l’esempio, fornendo altresì concrete e qualificate risposte. Grazie a questa nuova casa, anche a perugia fortebraccio l’arma può continuare a rafforzare il proprio impegno e confermare quei legami con la cittadinanza locale che, come in ogni altra parte d’italia, sono per i carabinieri motivo di profondo orgoglio.

Cari studenti, vi ringrazio per averci onorato della vostra presenza. A voi che siete il futuro della nostra nazione, a voi che come diceva plutarco, non siete vasi da riempire ma fiaccole da accendere , non posso fare a meno di parlare ancora di quei giovani carabinieri con la valigia in mano ….tutti loro hanno fatto una parte di storia dell’arma dei carabinieri, ma alcuni di essi hanno scritto con il loro sangue pagine indelebili di quella storia, testimoniando con la loro fedeltà e fino alla morte l’amore a dio e ai fratelli italiani… come recita la preghiera del carabiniere che prima avete ascoltato. Ragazzi, noi pensiamo che questi uomini siano lontani nel tempo e nello spazio. E invece qui in mezzo a noi ci sono i genitori, parenti, amici e commilitoni del col. Valerio gildoni, dell’app. Donato Fezzuoglio, del brig. Renzo Rosati, del mar. Andrea Angelucci, del brig. Giuseppe Ugolini, dell’app. Alfredo bBni, del car. Fulvio Sbarretti. Questi colleghi umbri hanno adempiuto al loro dovere fino all’estremo sacrificio, credendo nella loro missione senza se e senza ma. Nell’epoca dei compromessi e delle incertezze, loro sono qui, granitici, giganti, eroi. Non sono lontani, sono in mezzo a noi ….con le loro famiglie che ancora testimoniano che il loro esempio è più vivo che mai.

Faccio i più sentiti auguri ai miei carabinieri della stazione di Perugia Fortebraccio, ora insediati in questa bellissima caserma, accanto alla bandiera italiana, affinché ricordino oggi e sempre questi eroici colleghi, la cui memoria continuerà, ogni giorno, ad incoraggiare il solerte impegno in favore di questa splendida comunità.

Concludo rivolgendomi ancora una volta ai più giovani, lasciando loro le bellissime parole di un magistrato, giovanni falcone, che ha testimoniato con i fatti e con la vita, l’amore per un ideale:

“che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che, quando si tratta di rimboccarsi le maniche ed incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”.

Grazie per la cortese attenzione.

