SAN VENANZO , 27 novembre 2019 – Partirà lunedì prossimo, in via sperimentale, un nuovo servizio di collegamento bus tra San Venanzo e Marsciano. Lo annuncia il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli che rende note anche le modalità di funzionamento delle corse. “Tale servizio – informa infatti Marinelli – sarà effettuato due giorni a settimana, lunedì e venerdì e prevedrà partenze da San Venanzo, in Piazza della Chiesa, alle 8 e 45

Con arrivo a Marsciano, in Piazza K. Marx, alle 9. Partenze da Marsciano, sempre Piazza K.Marx, alle 12 e arrivo a San Venanzo, Piazza della Chiesa, alle 12 e 45”. Il servizio in questi due mesi in via sperimentale sarà gratuito. (20)