Terni, 27 novembre 2019 – Si terrà domenica prossima 1 Dicembre 2019 alle ore 18.00, presso la sala Verdi del Fat Art Cafe – CAOS | Centro Arti Opificio Siri Viale Luigi Campofregoso, 98 – Terni, l’evento organizzato da FELCOS Umbria, nell’ambito del progetto nazionale di Educazione alla Cittadinanza Globale “People Have the Power: attivarsi contro la disuguaglianza”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), coordinato da Oxfam Italia e promosso da FELCOS Umbria e il Comune di Terni. Il format dell’evento sarà quello del reading di letture estratte dal libro “A casa nostra, lontano da casa”, a cura di Giovanni Dozzini (Ed. Aguaplano – 2019), con l’accompagnamento musicale del chitarrista Paolo Antonio Manetti. L’evento, cui seguirà un momento conviviale offerto dagli organizzatori per continuare a condividere idee e riflessioni, è a ingresso libero e gratuito. L’iniziativa è parte della campagna nazionale “People Have the Power”, che nasce dal confronto fra gruppi di giovani dei vari territori coinvolti, nell’ottica di sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica italiana e sollecitare l’azione di Governo affinché si possano mettere in campo politiche di contrasto alla disuguaglianza, dando così concreta risposta ai molteplici disagi denunciati dai giovani.

Il progetto “People Have the Power: attivarsi contro la disuguaglianza” ha infatti l’obiettivo di aumentare la comprensione da parte dei giovani italiani (14-35 anni) delle cause alla base di una sempre più accentuata disuguaglianza economica in Italia e nel mondo e dell’impatto che ne consegue sui livelli di povertà ed esclusione sociale. Questo bagaglio di conoscenze è finalizzato all’azione, stimolando i giovani a rendersi protagonisti attivi di richieste di cambiamento che possano attirare l’attenzione pubblica, sollecitando i decisori politici verso l’attuazione di urgenti misure di contrasto alla disuguaglianza.

Tale evento sarà anche occasione per presentare e invitare le persone a sottoscrivere il Manifesto per combattere le disuguaglianze, realizzato dai giovani coinvolti nelle attività a livello nazionale. (18)