GUBBIO, 28 novembre 2019 – Dal 23 novembre, fino al 12 gennaio, a Gubbio é possibile volare con Babbo Natale, a bordo della sua slitta, sopra i tetti della città e in alto, tra le luci dell’Albero di Natale più Grande del Mondo, fino ad arrivare in cima al monte Ingino sulla stella cometa che sormonta l’albero.

Non è uno scherzo! Tutto ciò è possibile grazie alle nuove tecnologie e ad un lavoro di mappatura e ricostruzione in 3D dell’intera città.

Una delle novità di ChristmasLand, il circuito di iniziative dell’evento Gubbio è Natale, è infatti Christmas VR, presso le Logge dei Tiratori in piazza Quaranta Martiri a Gubbio. L’attività è aperta tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00, inoltre tutti i sabati e le domeniche e, continuativamente, dal 21 dicembre al 5 gennaio, dalle 10.00 alle 19.30. In questi primi giorni di apertura sono state molte le persone che, incuriosite, hanno voluto provare l’esperienza e, una volta fruita, hanno riportato feedback entusiastici, sia da un punto di vista meramente ludico che da un punto di vista di interesse architettonico e culturale. Inoltre molti media hanno condiviso la notizia e, da diversi territori, sono arrivate segnalazioni di interesse riguardo al progetto. In due fine settimana di dicembre, ad esempio, questa attività verrà promossa a Milano, dove sarà possibile fruire del medesimo contenuto presente a Gubbio tramite i visori per la realtà virtuale.

Il volo a bordo della slitta di Babbo Natale a partire dalla Gola del Bottaccione conduce l’utente sopra e attraverso il centro storico della città di Gubbio e l’immediata periferia. Durante l’esperienza sarà possibile ammirare l’Albero di Natale più grande del mondo da uno spettacolare punto di vista. La slitta salirà dunque le pendici del monte, passando radente fra le luci dell’albero e terminerà la sua corsa nei pressi della stella cometa.

Questa esperienza nasce dalla sinergica collaborazione fra Land, il soggetto incaricato dell’organizzazione delle attività natalizie del Comune di Gubbio, New Font Italia società eugubina specializzata in telecomunicazioni e reti in fibra ottica e Eagleprojects azienda innovativa di Perugia con forte impatto tecnologico che opera nel mondo dei rilievi, della progettazione di infrastrutture e sviluppo software, incaricata della progettazione e sviluppo dell’applicazione in realtà virtuale.

La realizzazione di questo prodotto è il risultato di un attento lavoro di rilievo, mappatura e ricostruzione 3D della città, attraverso sofisticata strumentazione che ha permesso di raccogliere ed elaborare un dato fedele della realtà nei minimi dettagli. Il dato ottenuto, una completa virtualizzazione della città, è stato quindi tematizzato per rispondere alle esigenze del periodo natalizio e per rivolgersi ad un pubblico eterogeneo di bambini ed adulti.

Questo progetto è il frutto di una collaborazione tra soggetti diversi che hanno trovato una condivisione di intenti e la giusta motivazione per realizzare un prodotto innovativo e utile per tutto il territorio, tanto che sono già in cantiere idee e progetti legati all’integrazione tra le nuove tecnologie e le peculiarità di questo territorio.

Per info e contatti: 3384584990 (42)