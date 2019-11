Foligno, 28 novembre 2019 – E’ una manifestazione pensata soprattutto per i bambini “Aspettando Natale a Cave”, l’iniziativa in programma sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre nella frazione folignate. La manifestazione, giunta alla terza edizione, promossa dalla Pro Loco di Cave con il patrocinio del Comune di Foligno, propone mercatini, con 30 espositori, l’ufficio di Babbo Natale (lo scorso anno 700 bambini avevano consegnato la lettera), laboratori per bambini con gli elfi, un presepe artistico nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, punti ristoro. Ci sarà pure il “Greco pazzo acrobata” con uno spettacolo itinerante di funambolismo, con la partecipazioen di “Mojito clown”.

“E’ un’iniziativa che coinvolge l’intero paese e unisce persone di ogni età, dai nonni ai nipoti – ha detto Piero Bordoni, presidente della Pro Loco di Cave – e impegna risorse che ci vengono dalla sagra del paese. Ma siamo contenti di farla perché facciamo felici i bambini”.

L’assessore Michela Giuliani ha ringraziato l’impegno degli abitanti per la buona riuscita dell’iniziativa che “è cresciuta nel tempo. La manifestazione apre il calendario degli appuntamenti natalizi a Foligno. Il nostro impegno, come amministrazione comunale, è quello di far vivere appieno il centro storico ma anche le frazioni”.

“Aspettando il Natale a Cave” si aprirà sabato 30 novembre, dalle 15,30 alle 21, per terminare domenica 1° dicembre, dalle 10,30 alle 21. (93)