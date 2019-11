Assisi, 28 novembre 2019 – Gli operatori della Polizia di Stato del Commissariato P.S. Assisi nel corso di un controllo presso la stazione ferroviaria della città serafica, constatavano la presenza di un 38enne nato in Jugoslavia, avente precedenti di polizia e già gravato da un provvedimento dl DASPO Urbano emesso dal Questore di Perugia che gli faceva divieto di accedere all’area della stazione di Assisi per la durata di mesi sei.

Tale provvedimento era scaturito a seguito di più ordini di allontanamento emessi dal Sindaco di Assisi, in quanto trovato da personale di polizia a bivaccare nella sala d’attesa della stazione ferroviaria, limitando di fatto la libera fruibilità dei locali da parte dei passeggeri.

In considerazione della violazione del provvedimento di Daspo Urbano, l’uomo veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria. (41)