Perugia, 28 novembre 2019 – Da semplice festa a Gran Galà. Non ancora sopito l’entusiasmo per aver potuto presentare e far apprezzare la propria attività al campione del mondo di ciclismo Peter Sagan in un incontro avuto in estate dai propri vertici addirittura a Panama, l’associazione “Sempresuipedali” per la terza edizione dell’annuale appuntamento con i propri membri e i tanti ospiti previsti compie il salto di qualità, allargando i propri orizzonti a tutto quello che in ambito sportivo può essere in qualche misura collegato al cicloturismo amatoriale. Per stasera (attenzione: venerdì 29 novembre) quella che ormai può essere considerata a tutti gli effetti una piattaforma aggregativa, oltre che di comunicazione, ha chiamato a raccolta nella cornice della country house “Il Poeta Contadino” di Pilonico Paterno numerose società sportive, rappresentanti di diverse discipline e semplici appassionati di ciclismo e, appunto, cicloturismo.

Con l’obiettivo di continuare a realizzare eventi e coinvolgere realtà del territorio umbro delle più svariate discipline legate alle due ruote, la realtà guidata da uno staff di appassionati non mancherà anche di proseguire quelle iniziative di solidarietà capaci di “far correre” messaggi positivi proprio sulle due ruote, il cui fiore all’occhiello è la manifestazione “La 300” che a giugno collegherà ancora una volta Perugia a Norcia sulla scia delle tante inziative intraprese a favore delle popolazioni terremotate.

La formula di quest’anno della serata sarà implementata dall’inedita consegna di un premio a tre “Personaggi Sempresuipedali” dell’anno, particolarmente distintisi non solo per le proprie imprese sportive, ma anche per aspetti di rilevanza solidale, sociale e culturale. Ad essere insigniti saranno lo scalatore in carrozzina Luca Panichi, il ciclista perugino Fabio Lucantoni che ha percorso in solitaria gli oltre 1.700 km della “Via della seta” e la campionessa di Triathlon Barbara Briziarelli.

Tra gli ospiti della serata, che verrà trasmessa in diretta dalla radio on line Primantenna e durante la quale ogni realtà partecipante potrà presentare e promuovere le proprie singole iniziative, sono previsti la vincitrice del circuito laziale “Pedalatium”, Chiara Pesrichini; l’ex campione del mondo amatori di ciclismo, Mario Panichi; l’ex campionessa italiana di Fondo Anna Rita Palmieri; i campioni italiani di motociclismo Enduro, Nicolò Mori e Silvestro Silvi; il nuotatore recordman mondiale di permanenza in vasca Marco Fratini, che utilizza la bici per le prove di resistenza nei suoi allenamenti; alcuni atleti di Triathlon che hanno partecipato alla manifestazione “Ironman”, guidati da Fabio Panciarola. (40)