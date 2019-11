Foligno, 28 novembre 2019 – Un convegno regionale, per promuovere al meglio il settore del turismo e dell’accoglienza extra alberghiera: è l’evento promosso e organizzato dall’associazione ‘Bed & Breakfast – Nel cuore verde dell’Umbria’ in programma a Foligno per sabato 30 novembre dalle 9.30 alle 12.30 nella Sala Conferenze di Palazzo Trinci. Sarà ufficialmente presentata la ‘Carta della Qualità e dell’ospitalità’ che assegnerà alle strutture che la condivideranno, le linee guida comuni necessarie per l’appunto a garantire la massima qualità ed efficienza, a beneficio dei fruitori di Bed & Breakfast, affittacamere, country house ed altre strutture individuate come tali. Un vantaggio per gli ospiti, per il territorio e per gli stessi operatori del settore, che così potranno far rete sempre di più e sempre meglio, anche per qualificarsi e fare squadra rispetto alla tanto agguerrita quanto preoccupante concorrenza sleale degli abusivi e del sommerso.

A chi aderirà infatti, sarà anche consegnato uno speciale ‘Marchio della Qualità e dell’Ospitalità‘: un bollino che contraddistinguerà le strutture certificate e rispettose della stessa carta. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Comunale dal presidente Francesco Piermarini, dal sindaco Stefano Zuccarini e dall’assessore al Turismo e Commercio Michela Giuliani.

“Siamo da sempre impegnati a garantire la massima professionalità e la migliore accoglienza – ha dichiarato il presidente di Bed & Breakfast Nel cuore verde dell’Umbria, Francesco Piermarini – ed arrivare alla sottoscrizione di impegni comuni ci rafforza e ci permette di contare di più anche nel rapporto con le istituzioni e con gli enti preposti. Noi siamo quelli che hanno tutte le carte in regola e che anzi, sono favorevoli a tutte quelle norme ed iniziative che servano ad alzare l’asticella senza creare intralci ma valore aggiunto”.

Massima soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dall’assessore al Turismo e Commercio, Michela Giuliani che ha ricordato ed assicurata la massima attenzione e la più totale volontà di collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

“Fare squadra non solo per la promozione del turismo nel nostro territorio, ma per migliorarne la qualità dell’accoglienza è la strada giusta – ha commentato il sindaco Stefano Zuccarini – spero che questo modello, per il quale mi complimento con i promotori, possa diventare esempio e modello anche per le altre realtà dell’Umbria e sia un altro tassello per la Foligno città turistica che abbiamo messo tra i punti centrali del nostro programma”.

Al convegno – tra gli altri – saranno presenti anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei; Aldo Amoni presidente della Confcommercio; Antonio Auriemma Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno; Marco Baffa Comandante dei Vigili Urbani di Foligno; Elisa Cesarini presidente di Federalberghi.

Il convegno è gratuito ed aperto all’intera cittadinanza, al termine dei lavori l’associazione offrirà agli intervenuti un aperitivo di ringraziamento.

