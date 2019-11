Bastia Umbra, 28 Novembre 2019 – Una grande condivisione tra le Associazioni del territorio, un lavoro di sinergia e squadra. Il Consorzio Bastia City Mall – Confcommercio Bastia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha valorizzato l’aspetto socio – culturale e commerciale della città tutta; Piazza Mazzini si trasformerà nel Villaggio del Natale con una grande tensostruttura, attrazione per grandi e piccoli, sede di laboratori che organizzeranno tante Associazioni, Scuole e Parrocchie. Il Calendario degli eventi natalizi è stato organizzato dal Consorzio Bastia City Mall – Confcommercio Imprese per l’Italia Bastia Umbra in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra – Assessorati Cultura e Sport – Commercio e Sviluppo economico – Politiche Sociali, oltre ad alcuni eventi organizzati direttamente dal Comune. (allegato il programma) Un ricco calendario di appuntamenti nel centro storico cittadino e in tante location: oltre alla Tensostruttura in Piazza Mazzini, il Cinema Teatro Esperia, l’Auditorium Sant’Angelo, il Polo Giontella, la Biblioteca comunale, Costano e Ospedalicchio e tanti altri luoghi della città.

Durante il giorno intrattenimento, musica, letture, giochi, laboratori per bambini e adulti in collaborazione anche con la Biblioteca, la Ludoteca e Sistema Museo. I laboratori con le associazioni del territorio non saranno solo un momento creativo ma anche di condivisione sociale. Promozione di una cultura musicale che è anche festa e divertimento per la valorizzazione dei musicisti locali. Dal mercoledì alla domenica, la sera nella tensostruttura e negli esercizi aderenti all’iniziativa apericene e musica live. Un Natale anche all’insegna dell’ecologia perché una città bella deve essere una città vivibile, sul tema concorsi sulle idee ecologiche nelle scuole e una giostra ecologica per i più piccini in Piazza Mazzini.Si presenta con un forte richiamo attrattivo l’Aperishopping, con gli acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa: in regalo buoni per l’apericena gratuita da utilizzare nelle attività aderenti e nella tensostruttura in piazza Mazzini. Innovazione con il primo Festival della Magia: 13/14/15 dicembre; si tratta di Arkobaleno, uno spettacolo “che farà rimanere tutti a bocca aperta”. Apre il Gran Gala’ venerdì 13 al Cinema Esperia. Spettacoli unici che divertiranno non solo i bambini ma tutta la famiglia, scuola di magia e corsi di magia in tensostruttura in Piazza Mazzini e spettacolo itinerante per le vie della città con Trilli Street Magic. Ma anche una Caccia al tesoro con l’associazione Culturale Chroma su tutto il territorio della città il 22 dicembre. La novità arriva anche in un settore tradizionale come quello del Presepe, con il Presepe Vivente nel borgo più antico del paese il 21 dicembre e il 5 gennaio organizzato dall’Assessorato alle Politiche sociali, dalle Associazioni di Volontariato, Cooperative sociali, scuole, residenti del centro storico, Accademia Creativa e Coro Aurora. Torna la magia degli Alberi di Natale dei Rioni, Paliopen e Ente Palio de San Michele presentano il capodanno bastiolo, con il cenone di Capodanno.

Il Sindaco Paola Lungarotti e l’Amministrazione Comunale ringraziano tutte le Associazioni del territorio comunale e gli sponsor che hanno contribuito a rendere Bastia “Magica”.

PROGRAMMA

2020 CAPODANNO A BASTIA

martedì 31 dicembre 2019

alle 20,00 Aperitivo, alle 21,00 Cenone dalle 23,30 all’alba 2020 CAPODANNO A BASTIA organizzazione Paliopen

MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ

dal 8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

l’Associazione ANGSA organizza un mercatino

per raccogliere fondi per la propria attività presso la sede in Piazza Mazzini

Venerdì 29 novembre

Black Friday grandi sconti sui prodotti in vendita nelle attività di Bastia che aderiscono all’iniziativa riconoscibili dall’adesivo in vetrina con orario di apertura prolungato fino alle 22,00.

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

Sabato 30 novembre

Black Friday grandi sconti sui prodotti in vendita nelle attività di Bastia che aderiscono all’iniziativa riconoscibili dall’adesivo in vetrina.

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita. Orario d’apertura dei negozi prolungato fino alle 22,00

16,30 ACCENDIAMO IL NATALE, accensione delle luminarie natalizie della città e dell’Albero di Natale al Polo Giontella

Nell’ambito della giornata internazionale per i Diritti dell’Infanzia GIOCO, MI DIVERTO E IMPARO

dalle 9,00 alle 13,00 Seminario presso Auditorium di Sant’Angelo

dalle 16,30 alle 19,00 LABORATORI PER BAMBINI E GENITORI, presso Asilo Nido Piccolo Mondo – Via Pascoli

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA Gli Sbandati Marching Band presso la Tensostruttura Piazza Mazzini

Domenica 1 dicembre

Black Friday grandi sconti sui prodotti in vendita nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 9,00 alle 12,30 CON LE MANI E CON IL CUORE, mercatino solidale delle strenne natalizie delle Associazioni NO-PROFIT del territorio Presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 10,30 alle 12,00 MUOVERSI E NON SOLO, Attività motoria adattata con Roberta e Michela Gatti kinesiologhe, in collaborazione con Associazione Unione Parkinsoniani Perugia presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

Dalle 16.30 alle 18.00 POLLI, DRAGHI e LUPI CATTIVI, Spettacolo Teatrale per bambini e adulti con Daniele Celli presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

Mercoledì 4 dicembre

Dalle 16.30 -18.30 LA BIBLIOTECA VA IN CITTA’: LEGGO E DRIBBLO LE BARRIERE, in collaborazione con il BASTIA CALCIO 1924 e Sistema Museo. Al termine merenda offerta a tutti i partecipanti presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

Giovedì 5 dicembre

dalle 16,00 alle 18,30 LA BIBLIOTECA VA IN CITTA’: LO STORYTELLING E L’ARTE DI RACCONTARE STORIE, in collaborazione con Ideattivamente, Sistema Museo e Unicef. Al Termine merenda offerta a tutti i partecipanti presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

Venerdì 6 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 15,30 alle 18,30 LA BIBLIOTECA VA IN CITTA’: DO RE MI BIMBO, laboratorio musicale con Elisabetta Ciancaleoni, musicoterapeuta, in collaborazione con Sistema Museo. Al Termine merenda offerta a tutti i partecipanti presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 17,30 alle 18,30 “AVVENIRE” incontro con il Direttore Marco Tarquinio a cura dell’ Associazione Teatro dell’Isola Romana presso Auditorium di Sant’Angelo

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina) e la Tensostruttura in Piazza Mazzini con Federico Valeri Live Music

Sabato 7 dicembre

APERISHOPPING DELL’IMMACOLATA con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita. Orario d’apertura dei negozi, prolungato fino alle 22,00.

dalle 9,00 alle 10,00 BABBO NATALE VA A SCUOLA per regalare dolci e caramelle a tutti i bambini delle Scuole dell’infanzia del Comune di Bastia Umbra

alle 15,30 LA CASETTA DELLE STRENNE apertura della casa di legno della Pro Loco in Piazza Mazzini

dalle 18,00 alle 19,00 ECCE ANCILLA DOMINI, concerto per l’Immacolata del Coro giovanile Aurora Direttrice Stefania Piccardi – pianoforte Federica Marchionni, presso Auditorium S. Angelo

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina) e la Tensostruttura in Piazza Mazzini con Musica Live con AMAR CHORD LIVE MUSIC

Domenica 8 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 9,00 alle 12,30 CON LE MANI E CON IL CUORE, mercatino solidale delle strenne delle Associazioni NO-PROFIT del territorio Presso Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 10,00 alle 19,00 MERCATINO DELLE STRENNE: 100 e Più Piccoli Regali a cura delle Scuole di Bastia Umbra presso Piazzetta F.lli Franchi (in caso di maltempo presso la Tensostruttura Piazza Mazzini)

alle 10,30 TAI CHI a cura del Maestro Michele, in collaborazione con l’Unione Parkinsoniani di Perugia

dalle 11,00 alle 12,00 LABORATORIO DI PITTURA a cura di Rosella Aristei, In collaborazione con L’Associazione Il Giunco

dalle 11,30 alle 12,30 IL BOSCO DI GESÙ BAMBINO a cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo presso il Centro Giovanile San Michele

alle 17,30 INAUGURAZIONE PRESEPE a cura del gruppo Ospedalicchio Giovani, presso casina di legno Ospedalicchio

alle 18.45 ALBERI DEL PALIO accensione degli Alberi di Natale realizzati dai Rioni.

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

Lunedì 9 dicembre

dalle 16,30 alle 18,30 LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO organizzato dalla Università Libera di Bastia Umbra presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini, per prenotazioni 392.5162882

Martedì 10 dicembre

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Presentazione del libro “IL PADRE DI LUCIEN” di Moira Mariotti, Incontro-dibattito con la partecipazione degli studenti dell’IC BASTIA 1, promosso dall’Ass. alle Politiche Sociali del Comune di Bastia Umbra in collaborazione con Sistema Museo – presso Auditorium S.Angelo

Mercoledì 11 dicembre

dalle 16,30 alle 18,30 PRO LOCO BASTIA 2020 Presentazione del Calendario 2020 e Proiezione dei disegni delle Scuole Primarie sul Natale, presso Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

dalle 21,00 alle 22,30 MERRY FAREMUSICA CHRISTMAS IN A MODERN STYLE Concerto di Natale degli allievi delle classi e dei gruppi di Musica d’insieme moderna della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra, presso Auditorium di Sant’Angelo

Giovedì 12 dicembre

dalle 16,30 alle 18,30 LA BIBLIOTECA VA IN CITTA’: LEGGO E DRIBBLO LE BARRIERE, in collaborazione con il BASTIA CALCIO 1924 e Sistema Museo. Al termine merenda offerta a tutti i partecipanti presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 17,30 alle 19,00 Presentazione del libro “UN’ORA CON CREPUNDIA”, edizioni Tozzuolo, incontro con l’autrice Monica Lucacci – presso Bar 5 Sensi – Polo Giontella

dalle 18,00 alle 19,00 NATALE CHE SPETTACOLO – presso la Scuola d’Infanzia Umberto Fifi

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

dalle 21,00 alle 23,00 LA FAMIJA DIFETTOSA Teatro Dialettale, Regia di Rita Brozzi e Gemma Fioriti, presso il Cinema Esperia

Venerdì 13 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 17,30 alle 18,30 STORIE YOGA raccontiamo storie con corpo, respiro e creatività, per bambini e ragazzi. A cura di Silvia Paparello, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica Live DJ set presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

dalle 21,00 alle 22,45 1° FESTIVAL DELLA MAGIA – ARKOBALENO Gran Galà della Magia uno spettacolo che farà rimanere “a bocca aperta”, presso il Cinema Esperia

Sabato 14 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

1° FESTIVAL DELLA MAGIA – SCUOLA DI MAGIA corsi della durata di 45’, con la Strega TRILLI, orario inizio corsi: ore 15,00, ore 16,00, ore 17,00, ore 18,00, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini, per prenotazioni 392.6299918

dalle 15,00 alle 18,00 STREET MAGIC spettacoli di magia di 3 Maghi per le vie di Bastia Umbra

dalle 15,00 alle 19,00 CONSEGNA LA TUA LETTERINA A BABBO NATALE, in collaborazione con le Associazioni Avis – Aido di Bastia Umbra

dalle 18,00 alle 19,30 WHAT CHILD IS THIS, Concerto di melodie di Natale: Soprano Alessandra Frascarelli, Flauto Traverso Francesca Panzolini, Pianoforte Giulia Grilli presso Auditorium S.Angelo

dalle 15,00 alle 18,00 MERCATINO PER RACCOLTA FONDI delle Classi Prime della Scuola Don Bosco Presso la piazzetta Franchi

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina) e la Tensostruttura in Piazza Mazzini con Musica DJ FABIO DEDA’

Domenica 15 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

INVERNALISSIMA 42a ed. Manifestazione podistica organizzata da ASPA Bastia Umbra

dalle 9,00 alle 12,30 CON LE MANI E CON IL CUORE, mercatino solidale delle strenne natalizie delle Associazioni NO-PROFIT del territorio Presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 10,00 alle 17,00 TENNIS SOTTO LE STELLE in collaborazione con Tennis Country Club ASD presso il Polo Giontella

dalle 10,30 alle 11,30 STIMOLAZIONE COGNITIVA a cura della Dott.ssa Stefania Palomba, in collaborazione con L’Unione Parkinsoniani di Perugia

dalle 11,00 alle 12,00 I COLORI DEL CUORE, laboratorio di pittura a cura di Rosella Aristei. In collaborazione con Ass. Il Giunco

1° FESTIVAL DELLA MAGIA – SCUOLA DI MAGIA corsi della durata di 45’, con la Strega TRILLI, orario inizio corsi: ore 15,00, ore 16,00, ore 17,00, ore 18,00, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini, per prenotazioni 392.6299918

dalle 15,00 alle 18,00 STREET MAGIC spettacoli di magia di 3 Maghi per le vie di Bastia Umbra

dalle 16,30 alle 18,00 LABORATORIO DEGLI AIUTANTI DI BABBO NATALE con le maestre Gabriella e Stefania presso il Polo Giontella

dalle 17,00 alle 19,00 ASPETTANDO IL NATALE, Truccabimbi, Palloncini, Tatuaggi e Tanto Altro … , a cura di Asd Baila Commigo presso il Polo Giontella

dalle 17,00 alle 18,00 Premiazione della 16° Edizione della MOSTRA CONCORSO DI PITTURA PREMIO INSULA ROMANA “ROBERTO QUACQUARINI” presso il Centro Giovanile San Michele

Dal 10 al 15 dicembre 2019, Associazione Amici dell’Arte e Ciao Umbria – Pro Loco Bastia Umbra

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

Lunedì 16 dicembre

dalle 10,00 alle 12,00 IL DONO, GLI AUGURI DELLA DIREZIONE DIDATTICA manifestazione di solidarietà dei bambini dell’infanzia: scambio di bigliettini e abiti usati, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 16,30 alle 18,30 A NATALE FIOCCANO STORIE letture per bambini e genitori a cura dei Volontari Nati per Leggere, presso il Polo Giontella

dalle 16,30 alle 18,30 LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO organizzato dalla Università Libera di Bastia Umbra presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini, per prenotazioni 392.5162882

dalle 15,00 alle 19,00 Babbo Natale della PRO LOCO presso la casetta in Piazza Mazzini

dalle 21,00 alle 22,30 MERRY FAREMUSICA CHRISTMAS IN A CLASSICAL STYLE, Concerto di Natale degli allievi solisti e di Musica d’insieme della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra, presso Auditorium di S. Angelo

Martedì 17 dicembre

dalle 16,00 alle 18,00 LA BIBLIOTECA VA IN CITTA’: DO RE MI BIMBO – laboratorio musicale con la musicoterapeuta Elisabetta Ciancaleoni, in collaborazione con Sistema Museo. Al Termine merenda offerta a tutti i partecipanti presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

Dalle 20,30 alle 22,00 IN…CANTO DI NATALE coro degli alunni e del personale della Scuola Media Colomba Antonietti, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

Mercoledì 18 dicembre

Dalle 17,00 alle 18,30 LA BIBLIOTECA VA IN CITTA’: NATI PER LEGGERE, Speciale Natale, Se Mi Vuoi Bene Leggimi Un Libro, in collaborazione con Sistema Museo. Al Termine merenda offerta a tutti i partecipanti presso la tensostruttura

dalle 17,30 alle 19,00 AMORE CIRCOLARE rappresentazione Teatrale Scuola dell’Infanzia Santa Lucia di Bastia Umbra presso il Prefabbricato in Via San Rocco

Dalle 17,30 alle 19,30 NATALE INSIEME coro, tombola, scambio auguri, presso Scuola Infanzia G. Pascoli dalle 18:00 alle 19,00 CORO SOTTO L’ALBERO delle Classi 5^ della Scuola Don Bosco diretto da Stefania Piccardi presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 18,00 alle 19,00 DONIAMO A TUTTI UN CANTO corale presso la Chiesa San Cristoforo di Ospedalicchio

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

Giovedì 19 dicembre

dalle 11,00 alle 12,00 UN PENSIERO PER TE a cura della Scuola Primaria di XXV Aprile con scambio di auguri di Natale presso Area San Marco

dalle 16,00 alle 18,30 LA BIBLIOTECA VA IN CITTA’: LO STORYTELLING E L’ARTE DI RACCONTARE STORIE, in collaborazione con Ideattivamente, Sistema Museo e Unicef. Al Termine merenda offerta a tutti i partecipanti presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 16.30 alle 18,30 NATALE IN MUSICA giochi e premi per bambini e adulti, in collaborazione con i genitori, presso la Scuola Primaria Ospedalicchio

dalle 17,00 LEGGO E DRIBBLO LE BARRIERE – BASTIA CALCIO 1924, categoria Pulcini 2009, incontro con l’autrice di testi per ragazzi Loredana Frescura- presso il Bar 5 Sensi al Polo Giontella

dalle 17,00 alle 18,30 FAREMUSICA PER GLI ALTRI: A NATALE SI REGALA MUSICA! Concerto di Natale dell’Orchestra della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra in collaborazione con Ass. Il Riccio, presso la sede dell’Associazione Il Riccio

dalle 18,00 alle 19,30 NATALE CHE SPETTACOLO, presso la Scuola d’Infanzia Umberto Fifi

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

dalle 20,30 CENA DI SOLIDARIETÀ E BRINDISI DEL CUORE con le associazioni No Profit presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

Venerdì 20 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 15,00 IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE a cura di Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bastia Umbra, in collab.con COOP ASAD, presso Ludoteca Comunale “G.Rodari”

dalle 17,00 alle 18,00 SESTITO ACADEMY esibizione di Arti Marziali, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 15,30 alle 19,30 LIBRI DI AUTORI UMBRI con Gianluca Bertoni a cura di Biblioteca ” A. La Volpe” e Sistema Museo presso l’Auditorium S. Angelo

dalle 17,30 alle 18,30 GIRAMONDO DI NATALE Coro natalizio dei bambini della Scuola dell’Infanzia di Bastiola con scambio di auguri presso la Parrocchia di Ospedalicchio

dalle 18,00 alle 19,00 IL NOSTRO FUTURO LO SCRIVIAMO NOI, rappresentazione teatrale da un’idea di Michelangelo Ridolfi con la partecipazione di I.C. Bastia 1, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina) e la Tensostruttura in Piazza Mazzini con Paliopen

Dalle 20,30 alle 22,00 CONCERTO DI NATALE Coro delle Piccole Voci della Scuola Primaria di Costano, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo

Sabato 21 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 10,00 alle 11,00 CORI E AUGURI della Scuola Primaria Umberto FIFI presso il Polo Giontella

dalle 15,30 TUTTI IN PIAZZA PER IL CHOCOTAZZA Stand in Piazza Mazzini e Via Garibaldi organizzato dal Comitato Genitori e Ist.Comprensivo Bastia1

Dalle 17,00 alle 20,00 PRESEPE VIVENTE organizzato dalle Associazioni di Volontariato, dalla Pro Loco, dalle scuole di Bastia Umbra e dai cittadini nei vicoli del Centro Storico – a cura di Assessorato alle Politiche Sociali

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina) e la Tensostruttura in Piazza Mazzini con Musica Live, FANINI ACOUSTIC FOUR

dalle 21,00 alle 23,00 CONCERTO DI NATALE Banda Musicale di Costano presso la Chiesa di San Giuseppe di Costano

Domenica 22 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 9,00 alle 12,30 CON LE MANI E CON IL CUORE, mercatino solidale delle strenne natalizie delle Associazioni NO-PROFIT del territorio Presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 10,00 alle 18,00 MERCATINO DELLE STRENNE NATALIZIE, con le scuole di Bastia Umbra, in collaborazione con l’Associazione SE’ DE LA BASTIOLA SE…, finalizzato alla raccolta fondi, presso il Polo Giontella

dalle 11,00 alle 12,00 I COLORI DEL CUORE, laboratorio di pittura a cura di Rosella Aristei in collaborazione con l’Associazione Il Giunco

alle 12,00 La leggenda dei 100 babbi natale, organizzato dall’ ITP club (il Terzo Polo) e il gruppo “Non Solo Lambretta” presso il Polo Giontella

dalle 17,30 alle 18,30 CONCERTO DI NATALE dei Cantori di Assisi presso la Chiesa San Cristoforo di Ospedalicchio

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ Set presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

dalle 21,00 CACCIA AL TESORO a cura di Associazione Culturale Chroma – Centro Storico

dalle 21,00 alle 22,00 CONCERTO DI NATALE del Coro Città di Bastia presso la Chiesa di San Michele Arcangelo

Lunedì 23 dicembre

dalle 16,30 alle 18,30 LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO organizzato dalla Università Libera di Bastia Umbra presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini, per prenotazioni 392.5162882.

Martedì 24 dicembre

BUON NATALE A TUTTI brindisi in piazza ad Ospedalicchio al termine della S. Messa di Mezzanotte, a cura del Circolo Culturale Ricreativo, in collaborazione con il gruppo Ospedalicchio Giovani

SCAMBIO DEGLI AUGURI NATALIZI al termine della S. Messa, a cura delle Parrocchie di San Marco e San Michele Arcangelo e delle Confraternite presso Centro Giovanile San Michele

Mercoledì 25 dicembre

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET, presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

Giovedì 26 dicembre

dalle 16,00 alle 18,30 TORNEO DI BURRACO organizzato dall’Associazione Angsa Umbria in collaborazione con Ente Palio De San Michele presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ SET presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

Venerdì 27 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina) e la Tensostruttura in Piazza Mazzini con musica live quintetto Pyramid – presso Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 21,00 alle 22,00 CONCERTO DI NATALE del Coro del Catechismo, presso Chiesa San Michele Arcangelo

11° TORNEO NAZIONALE DI VOLLEY “CITTA’ DI BASTIA” 9° MEMORIAL “TOMASSO SULPIZI” giornata inaugurale a cura di Bastia Volley presso Centro Congressi Umbria Fiere

Sabato 28 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 16,30 alle 18,00 JACK E IL FAGIOLO MAGICO rappresentazione teatrale, con Daniele Celli presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina) e la Tensostruttura in Piazza Mazzini con Musica Live LULI TUNES Acustic Duo presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

11° TORNEO NAZIONALE DI VOLLEY “CITTA’ DI BASTIA” 9° MEMORIAL “TOMASSO SULPIZI” giornata di gare.

Domenica 29 dicembre

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 9,00 alle 12,30 CON LE MANI E CON IL CUORE, mercatino solidale delle strenne natalizie delle Associazioni NO-PROFIT del territorio presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 15,30 alle 19,00 ECO NATALE, premiazione delle 5 migliori Idee Ecologiche, presso la Casetta Eco Natale in Piazza Mazzini

dalle 18,00 alle 19,30 CONCERTO DI NATALE della Banda Musicale di Costano presso la Chiesa di San Michele Arcangelo

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ Set presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

11° TORNEO NAZIONALE DI VOLLEY “CITTA’ DI BASTIA” e 9° MEMORIAL “TOMASSO SULPIZI” giornata finale con premiazioni.

Martedì 31 dicembre

alle 12,00 BRINDISI DI MEZZOGIORNO con musica in collaborazione con l’Associazione Casa Chiara presso Auditorium Sant’Angelo

alle 20,00 APERITIVO organizzato da Paliopen e Ente Palio presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

alle 21,00 CENONE DI CAPODANNO organizzato da Paliopen e Ente Palio presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 23,30 all’alba 2020 Il CAPODANNO DI BASTIA organizzato da Paliopen e Ente Palio de San Michele presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

Venerdì 3 gennaio

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 15,30 alle 18,30 ASPETTANDO LA BEFANA laboratori creativi e animazione a cura della Ludoteca Comunale “G. Rodari”, del Settore Sociale del Comune di Bastia Umbra, della COOP ASAD presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina) e la Tensostruttura in Piazza Mazzini con Federico VALERI LIVE MUSIC

Sabato 4 gennaio

SALDI INVERNALI forti sconti sui prodotti invernali nei negozi di Bastia che aderiscono all’iniziativa con orario di apertura negozi prolungata fino alle 22,00

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita.

dalle 18,00 alle 19,00 NATALE IN CORO rassegna coro giovanile voci bianche ARCUM, presso Auditorium S. Angelo

dalle 17,30 alle 19,00 “BEHAPPYFANIA” CALCIO BASTIA 1924, presentazione 1° Torneo Interregionale di Calcio Giovanile Città di Bastia categoria Pulcini, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina) e la Tensostruttura in Piazza Mazzini con con Musica live con il Trio Cogli La Prima Mela e DJ Set

Domenica 5 gennaio

APERISHOPPING con i tuoi acquisti nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per l’APERICENA gratuita

dalle 9,00 alle 12,30 CON LE MANI E CON IL CUORE, mercatino solidale delle strenne natalizie delle Associazioni NO-PROFIT del territorio Presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 15,30 alle 16,30 VIVERE UNA FAVOLA “Il Mostro di Paglia” di Laura Casagrande, lettura animata a cura dell’Associazione Assisi Nostra, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 17,00 alle 20,00 PRESEPE VIVENTE Arrivo dei Re Magi alla Grotta, in Piazza Umberto I°

dalle 18,00 alle 19,00 CORO NATALIZIO a cura delle Classi 4^ della Scuola Don Bosco in Piazza Umberto I°

dalle 19,00 CORO AURORA presso Auditorium S. Angelo, in chiusura del Presepe vivente

dalle 19 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ Set presso gli esercizi aderenti (elenco ultima pagina)

Lunedì 6 gennaio

dalle 9,30 alle 13,00 BEHAPPYFANIA Calcio Bastia 1924 finali categoria Pulcini e premiazioni presso Stadio Comunale “C. Degli Esposti”

Dalle 16.00 Befanito Young– Torneo di calcio a 5, quadrangolare di solidarietà a cura di Ass. Athletic Bastia, presso Palazzetto dello Sport

Alle 16.30 Viva viva la Befana – Estrazione della Lotteria organizzata dalla Direzione Didattica in con Dj set, Panettone e pandoro a volontà presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 18,00 alle 19,30 Premiazione CONCORSO PRESEPI organizzato dalle Parrocchie di S. Michele Arcangelo e di S. Marco, presso la Chiesa di San Michele

Per le attività realizzate nella Tensostruttura è stato determinante il contributo della ditta Il Quadrifoglio – Catering &Banqueting

APERICENA di Natale

dal 29 novembre al 6 gennaio

Per le feste di Natale l’Apericena a Bastia Umbra presso:

QUADRIFOGLIO Catering e Banqueting Tensostruttura Piazza Mazzini Info: 333 7516004 – 370 3698868 | BO BAR RISTOPUB Via Bastiola, 62/64 Info: 393 2978343 | BREAK BAR Via Campiglione, 94 Info: 075 8011364 | NORMA URBAN FOOD Via Torgianese 3/A Info: 075 8002720 | BAR GELATERIA ESSO Via del Popolo, 11 Info: 075 8012877 | GARGOTTA GOURMET Via delle Nazioni,5 Davanti Umbriafiere Info: 075 8003062 | BAR GELATERIA VIA VENETO Via Vittorio Veneto, 28/L Info: 075 8000913 | GIÒ GELATO & GIÒ CAFFÈ Via Roma, 25 Info: 338 8672340 | IL CAFFÈ DI BASTIA Piazza Mazzini 44 Info: 075 9471978

Si ringraziano tutte le Associazioni del territorio comunale e gli sponsor che hanno contribuito a rendere Bastia “Magica”

Il Calendario degli eventi natalizi è stato organizzato dal Consorzio Bastia City Mall – Confcommercio Imprese per l’Italia Bastia Umbra e dagli Assessorati del Comune di Bastia Umbra: Cultura e Sport – Commercio e Sviluppo economico – Politiche Sociali

INFO: ilnatalesplendeabastia@gmail.com (44)