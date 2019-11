Perugia, 28 novembre 2019 – Dopo la vittoria alle ultime elezioni regionali è arrivato il momento per la Lega Umbria di riorganizzarsi sui territori alla luce dei prossimi importanti appuntamenti e in vista dei futuri impegni elettorali: Nico Nunzi è stato nominato nuovo Responsabile organizzativo regionale al posto di Marco Castellari, divenuto consigliere comunale a Città di Castello.

“Faccio un plauso a Castellari per il grande lavoro svolto in questo anno che ci ha visto protagonisti efficaci nell’organizzazione delle campagne elettorali che abbiamo vinto – afferma il Segretario regionale, Virginio Caparvi – Ora lo aspetta un impegno altrettanto importante nel costruire a Città di Castello un percorso che consentirà alla Lega di imporsi alle prossime Amministrative del 2021. Con la scelta di Nico Nunzi come nuovo Responsabile organizzativo regionale, ex vicesindaco di Otricoli, anche lui positivamente coinvolto nella pianificazione della recente campagna elettorale, abbiamo consegnato alla città di Terni un ruolo di rilevanza regionale all’interno del partito”. (29)