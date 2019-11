Spoleto, 28 novembre 2019 – Prosegue quest’anno la collaborazione tra la Proloco di Spoleto “A. Busetti” e gli studenti dell’Istituto Istruzione Superiore “Sansi Leonardi Volta” per la creazione di un grande presepe tridimensionale ispirato alla Natività affrescata da Filippo Lippi nel Duomo di Spoleto. Gli allievi del Liceo Artistico, sezione scenografia, hanno infatti lavorato alla prosecuzione del progetto con la costruzione di nuovi elementi della composizione e con un primo intervento pittorico sulle statue già realizzate per la precedente edizione. Il presepe sarà esposto, dall’8 dicembre 2019 al 14 gennaio 2020, nell’abside della ex chiesa di San Simone.

Orario apertura Mostra: 11.00/13.00 – 15.00/19.00

– “LA NATIVITA’” IL PRESEPE A REGOLA D’ARTE – I.I.S. “Sansi – Leonardi- Volta”

– 9^ MOSTRA CONCORSO DI ARTE PRESEPIALE “CREATIVITA’ GIOVANILE NELLE SCUOLE”

– PRESEPI DI ARTISTI SPOLETINI

OSPEDALE SAN MATTEO DEGLI INFERMI DI SPOLETO

-Presepe Pediatria a cura di Rosanna Mele e Fabiola Bocchini

RISTORANTE CANASTA – Piazza della Libertà – Sabato 14 Dicembre 2019 Ore 17.00

-Reading di Poesie “Benedetta tu fra le donne””

Curatore Sandro Costanzi

in collaborazione con Associazione Culturale “Fare Cultura”

GRANDE TOMBOLA DI NATALE – Salone del centro anziani di San Carlo

Domenica 29 Dicembre 2019 Ore 16.00

Ricchi premi!!

Concorso “PRESEPE IN FAMIGLIA” 9^ edizione

Un’iniziativa nata per selezionare il miglior presepe allestito in casa per le festività natalizie.

Le Famiglie interessate a partecipare, potranno iscriversi, entro il 20 Dicembre, compilando il modulo reperibile presso la Pro Spoleto.



PALAZZO MAURI Sala 2° Piano Sabato 18 Gennaio 2019 Ore 10.00

-Giornata delle Premiazioni

Tutte le mostre presepiali sono ad ingresso libero