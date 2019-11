CORCIANO, 30 novembre 2019 – E’ stata giudicata da tutti la più bella della serata. E’ stata Eva Bettini (nella foto) a vincere la seconda selezione di Miss Mondo Umbria. La 19enne spoletina ha conquistato la fascia di Miss Vitality’s venerdì sera (29 novembre) al centro intrattenimento Gherlinda di Corciano. Secondo posto per la 18enne spoletina Giaele Sbattella (Miss Gil Cagnè), che si era classificata prima nella selezione di esordio che si era tenuta lo scorso settembre ad Ellera di Corciano. Ha chiuso il podio la perugina Sofia Monetti (Miss Caroli Hotels). La più votata del web è stata la 16enne perugina Giulia Bellafante, che ha conquistato il titolo di Miss Web by Agricola. La 15 ragazze in gara sono state valutate da una giuria di esperti composta dal giornalista Luca Fiorucci di Perugia Today; da Nicolò Famiglietti, Personal Beauty e General Manager Palestra Energia; da Linda Boranga, fashion stylist, consulente d’immagine, stilista di moda e personal shopper; da Fabjola Kapllani, titolare K&P Personal Care (truccatrice ufficiale di Miss Mondo Umbria 2019/2020); e da Martina Marchi, Miss Mondo Umbria 2019 classificatasi quinta assoluta nella finale nazionale di Gallipoli, che ha ricoperto il ruolo di presidente per l’occasione. La serata è stata presentata dalla giornalista Paola Costantini.

Durante la selezione le ragazze in gara hanno sfilato con alcuni abiti, indumenti intimi ed accessori di Yamamay, Lucertini, Benetton, O Bag, Il Posto delle Fragole mentre Jean Louis David ha curato le acconciature delle concorrenti. Il concorso Miss Mondo Umbria è gestito da Gianni Marcantonini di Art Inside Event, la regia organizzativa è curata da Federica Bardani mentre le coreografie delle sfilate sono di Antonio Becchetti. Gli organizzatori, nel corso della serata, hanno ringraziato gli sponsor regionali che quest’anno sono: Vitakraft, Satiri Auto, B.io, Caarp, Brocani, Centro estetico K&P Personal Care, Pauselli Pasta e La Cometa. (29)