Perugia, 30 novembre 2019 – Sta mettendo a punto i dettagli del suo evento annuale Pianeta Volley, l’immancabile ed imperdibile festa della pallavolo umbra che si ripete nel periodo di fine anno e che serve a sensibilizzare gli atleti e gli addetti ai lavori su alcuni temi di solidarietà. L’idea nata nel 2009 è stata replicata già dieci volte, ed ogni anno ha riscosso sempre pieno successo tra i partecipanti che hanno potuto apprezzare i fini benefici ma anche il grande divertimento che la stessa regala. Il giorno da sottolineare sul calendario è quello di lunedì 16 dicembre per l’appuntamento che si svolge come ormai da tradizione al ristorante La Serra in viale dell’Ingegneria a Perugia (zona Pian di Massiano), un locale da sempre vicino al mondo delle schiacciate. La scusa è quella del raduno di sportivi ma l’invito è come sempre esteso a tutti coloro che vogliono trascorrere una serata in allegria tra giovani e meno giovani che hanno in comune la passione per il volley. Ci saranno infatti atleti, allenatori, dirigenti, arbitri, ma anche sponsor, tifosi e anche amici e conoscenti che hanno già sperimentato l’iniziativa e che ne hanno apprezzato i nobili valori ed il potere coinvolgente. La proposta è suddivisa in due separati momenti, si comincia con la cena che comincia a partire dalle ore 21 e si protrae sino a tardi, e si conclude con la fantastica mega tombolata che mette in palio ricchi premi. Immutata la quota prevista per il pasto (20 euro a testa), con una parte che viene devoluta in beneficenza, mentre per la riffa natalizia l’intero ricavato delle offerte per le schede del gioco andrà a sostenere i progetti destinati a chi ne ha bisogno. Quest’anno ciò che sarà raccolto verrà suddiviso in parti uguali per Fondazione Airc Umbria ed Unione Parkinsoniani Perugia, associazioni che operano sul territorio a favore dei meno fortunati. Da sottolineare che il menù prevede cibo e bevande senza limite con un antipastone di fritti misti e bruschettine, giro pizza, gelato, bevande (acqua, vino, birra, coca cola) e caffè. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a info@pianetavolley.net oppure telefonare al 347-3409440. Sui social è altresì stata creata la pagina speciale https://www.facebook.com/events/404419833767404 dove sono stati spediti 3’700 inviti agli amici di Pianeta Volley. (23)