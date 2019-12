Perugia, 2 dicembre 2019 – Quesrta mattina, presso il Comando Legione Carabinieri Umbria in Perugia Corso Cavour 133, si è svolta la conferenza sul tema “Rischi e prevenzione dell’uso improprio dei fuochi d’artificio” a favore di classi di studenti dell’I.T.E.T. “Aldo Capitini” di Perugia. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comando Legione Carabinieri Umbria e l’Ufficio Scolastico Regionale, è stata realizzata per sensibilizzare i giovani sui pericoli connessi con l’accensione di materiale pirotecnico, tema di attualità considerato l’approssimarsi delle festività di fine anno. Relatori il Prof. Lorenzo Gentili, il Prof. Gianfranco Cittadini, docente di radiologia medica e il team artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia che hanno illustrato la storia dei giochi pirotecnici, i pericoli connessi all’uso ed i modi corretti di impiego dei dispositivi legali, liberamente acquistabili in commercio. (18)