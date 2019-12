ASSISI, 2 dicembre 2019 – Nasce Italia Viva in Umbria. La presentazione del nuovo soggetto politico è in programma giovedì 5 dicembre, alle ore 18, presso la sala Convegni dell’Hotel Cenacolo, situato in viale Patrono d’Italia 70 a Santa Maria degli Angeli. Saranno presenti il capogruppo Italia Viva alla Camera dei deputati Maria Elena Boschi, la senatrice Nadia Ginetti, il senatore Leonardo Grimani, il deputato Luciano Nobili ed il vicepresidente della Camera dei deputati Ettore Rosato. Sono previsti vari interventi tra cui anche quelli di due rappresentati delle istituzioni locali, il sindaco di Pietralunga, Mirko Ceci, ed il consigliere del Comune di Perugia, Emanuela Mori. (17)