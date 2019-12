Perugia, 2 dicembre 2019 – Nonostante il grande lavoro fatto in settimana per preparare la partita e la buona prestazione di gioco, il Barton Rugby Perugia non riesce nell’impresa di battere la capolista. Nella sesta giornata del campionato di serie A girone 3, domenica 1 dicembre, nel campo di Pian di Massiano il Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti batte i grifoni 24-19 al termine di una partita molto dura, soprattutto nel primo tempo, chiuso dalla formazione fiorentina 12-0. La seconda parte di gioco ha tutto un altro volto, con la squadra di coach Alfredo De Angelis che si rifà sotto realizzando due mete per mano di Mazzanti (8’) e Fontan (14’), trasformate entrambe da capitan Masilla. Il risultato si accorcia così 14-17, sempre a favore degli ospiti. Al 25esimo il Toscana Aeroporti riallunga ancora con una meta di Mannelli trasformata da Del Bono. Non basta l’ultima meta biancorossa di Rion, al 34esimo, per riagganciare l’avversario e la partita si conclude così col punteggio finale di 19-24. Il Barton Rugby Perugia guadagna un punto e raggiunge in classifica i Cavalieri Union Rugby, appaiati così al penultimo posto con 8 punti.

“Una partita piena di rammarichi – ha commentato a margine del match coach De Angelis –. Sapevamo di incontrare una compagine molto attrezzata e in questo momento al completo, per cui ci aspettavamo una partita difficile. Sono stati bravi i ragazzi nel giocarla negli ottanta minuti. Il primo tempo nostro è potuto sembrare opaco rispetto al secondo, ma ha anche permesso che ci esprimessimo al meglio nel secondo tempo”. “Inizialmente – ha dichiarato il primo centro biancorosso Francesco Giorgini – abbiamo fatto fare il gioco a loro. Avevamo studiato bene l’avversario e quindi sapevamo come comportarci, purtroppo abbiamo iniziato a praticare ciò su cui ci eravamo allenati solo nel secondo tempo: abbiamo iniziato a giocare nel loro campo e a segnare, ma non è bastato”.

Il Barton Rugby Perugia, insomma, gioca bene ma non riesce a godere dei frutti di queste buone prestazioni e ciò lascia l’amaro in bocca a tutti i componenti del club, ma anche il desiderio di dimostrare le proprie capacità. Questo morale alto sarà decisivo nei prossimi incontri.

“Arriviamo a giocare a un buon livello – ha spiegato Giorgini –, ma ci manca quel qualcosa in più per vincere la partita. Siamo un’ottima squadra, molto giovane e questo fa sì che ci manchi l’esperienza e la determinazione giusta per arrivare al risultato finale. Sono comunque contento perché con la prima in classifica siamo riusciti a prendere il bonus difensivo”. “Siamo sulla strada giusta – ha sottolineato De Angelis –. Ci siamo stufati di piangerci addosso sul fatto che meritiamo qualcosa di più. È arrivato il momento di vedere se siamo capaci di fare il salto di qualità oppure se il nostro standard è questo. Il lavoro è quello che paga e spero che da questa partita esca dagli spogliatoi un gruppo più consapevole. Abbiamo una settimana in cui saremo più scarichi, l’obiettivo è ora innalzare il livello del gruppo e cercare di riportare punti sia in casa che fuori”. Domenica 15 dicembre il quindici biancorosso dovrà affrontare gli Amatori Catania in terra siciliana per poi, prima della pausa di Natale, incontrare a Perugia il Pesaro domenica 22 dicembre.

Perugia, campo rugby Pian di Massiano – Domenica 1 dicembre 2019

Serie A, 6^ giornata

Barton Rugby Cus Perugia vs Toscana Aeroporti I Medicei 19 – 24 (1-5)

Marcatori: p.t. 15’ m. Santi tr. Del Bono (0-7), 37’ m. Biagini (0-12).

s.t. 2’ m. Logi (0 – 17), 8’ m. Mazzanti tr. Masilla (7 – 17), 14’ m. Fontan tr. Masilla (14 – 17), 25’ m. Mannelli tr. Del Bono (14 -24), 34’ m. Rios (19 – 24).

Rugby Perugia: Masilla, Bevagna, Crotti, Giorgini, Battistacci, Bartolomucci F. (12’ st Bigarini), Paoletti, Peter Rios, Savignani (1’ st Bellezza), Baratta (35’ st Corò), Milizia T. (1’ st Mazzanti), Gatti, Bello (35’ st Macchioni) Fontan, Cecchetti (26’ st Bragetta).

All. Alfredo De Angelis

Toscana Aeroporti I Medicei: Taddei, Maruccelli (5’ pt Logi), D’Aliesio, Petrangeli (26’st Falleri), Citi (16’ pt Fialà), Del Bono, Biagini, Santi (26’ st Metti), Mannelli, Sestini, Massimo (24’ st Savia), Biagini, Sassi, Bartolini (5’ st Kapaj), Manigrasso (12’ st Chiostrini).

All. Sorrentino Giuseppe

Arb. Salierno Massimo (Napoli)

AA1 Culocchi (Roma). AA2 Caprini (Pesaro)

Cartellini: nn

Calciatori: Masilla (Barton Rugby Perugia) 2/3; Del Bono (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/4

Note: Giornata soleggiata, circa 300 spettatori

Punti conquistati in classifica: Rugby Perugia 1, Toscana Aeroporti I Medicei 5

Man of the Match ‘Cancelloni’: Francesco Giorgini (Barton Rugby Cus Perugia). (24)