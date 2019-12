Bastia Umbra, 4 dicembre 2019 – L’Associazione Corale Città di Bastia presenta Sabato 7 dicembre alle ore 18.00, all’Auditorium Sant’Angelo, (Piazza Umberto I°) il primo dei suoi due appuntamenti natalizi. Come le luminarie, la voce del Coro Aurora accende le luci dell’Avvento. Con “Ecce ancilla Domini”, il concerto di sabato prossimo, gli ascoltatori verranno presi per mano in un percorso di musica corale, strumentale e letture, che partono dal buio per arrivare alla luce, attraverso i momenti della Passione, dell’Annunciazione e della Nascita di Gesù.Il fulcro è la figura di Maria, donna e madre, raccontata con melodie e parole. Accanto al coro e alla sua direttrice Stefania Piccardi, il pianoforte di Federica Marchionni e le letture di Michelangelo Matilli. Compositori contemporanei amplificheranno l’ eco delle voci medievali a lode di Maria, fino a concludere con la gratitudine del mondo davanti alla nascita del Redentore :”un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio”. Un sentimento profondamente umano, che ci deve accompagnare davanti alla meraviglia di ogni maternità. (13)