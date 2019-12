Foligno, 5 dicembre 2019 -L’ordinanza, che regola la viabilità nella frazione di Scafali, è stata integrata. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha spiegato che “abbiamo ulteriormente migliorato la viabilità a Scafali, integrando la precedente ordinanza in base alle esigenze ed indicazioni emerse dal ‘Comitato Via Monte Puranno’ e dal lavoro sul territorio del consigliere comunale Michele Bortoletti. Viene così concessa, a tutti i residenti della frazione, la possibilità di percorrere in entrambi i sensi il tratto di via Monte Puranno tra i civici 1 e 43 con l’inserimento lungo la strada di ‘traffic calming’, ovvero una strettoia sperimentale. Resta, ovviamente, l’istituzione del senso unico in direzione Tenne per tutti gli altri veicoli, ad eccezione dei residenti di Scafali, e gli autorizzati”.

Nel merito la modifica dell’ordinanza permetterà a tutti i residenti nella frazione di Scafali la possibilità di percorrere in entrambi i sensi di marcia il tratto di via Monte Puranno tra i civici 1 e 43. Nell’ottica di migliorare la sicurezza stradale sarà realizzato, a livello sperimentale, un ‘traffic calming’ nel tratto di via Monte Puranno ricompreso tra i civici 43 e 46. Inoltre è stato istituito un senso unico di marcia in via Monte Puranno nel tratto compreso tra i civici 1 e 43 con direzione Tenne-Scafali, tranne che per i residenti nella frazione di Scafali e per gli autorizzati. Istituito anche un senso unico alternato su via Monte Puranno, nel tratto compreso tra i civici 1 e 46, con diritto di precedenza nella direzione da Scafali a Tenne. L’ordinanza prevede il senso unico alternato su via Monte Cologna, nel tratto compreso tra i civici 1 e 7, con diritto di precedenza nella direzione dalla strada provinciale a Piazza del Popolo. (28)