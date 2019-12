Perugia, 5 dicembre 2019 – Si terrà domenica 8 dicembre, alle 17.30 alla Basilica di San Pietro, in borgo XX Giugno, il Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Vero e proprio regalo in musica alla città – l’evento è a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti – il concerto vedrà esibirsi l’Orchestra da Camera di Perugia insieme al celebre violista inglese William Coleman, viola dell’acclamato Quartetto Kuss di Berlino, nella duplice veste di solista e direttore. In programma, ad aprire e chiudere il concerto, realizzato in collaborazione con la Fondazione Perugia Musica Classica onlus e con il patrocinio del Comune di Perugia e del Conservatorio di Musica “F.Morlacchi” di Perugia, l’Ouverture da “Le nozze di Figaro” e la Sinfonia n. 38 in re maggiore K. 504, “Praga” di Wolfgang Amadeus Mozart, inframezzate dal Concerto in re maggiore per viola e orchestra di Franz Anton Hoffmeister.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti

(24)