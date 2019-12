Assisi, 7 dicembre 2019 – “La casa comune è in rovina, prendiamoci cura di nostra madre terra”. È questo il messaggio che partirà domenica 8 dicembre dalla piazza inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi durante l’accensione e la benedizione dell’albero di Natale e del Presepe provenienti dalle zone colpite nel 2018 dalla tempesta Vaia che distrusse migliaia di ettari di foresta. Parteciperanno all’evento il Relatore Generale Sinodo Amazzonia, Cardinale Cláudio Hummes, il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, e il Sindaco di Betlemme, Anton Salman.

Il Presepe, donato dall’Associazione “Io Amo Castellavazzo”, è composto da pastori in legno di abete rosso a grandezza naturale. L’albero di 14 metri offerto dalla “Regola” di Borca di Cadore, addobbato con circa 45 mila luci a led. Verranno inoltre donati da artisti, associazioni e artigiani veneti oggetti natalizi in legno che la Comunità francescana metterà all’asta per i poveri dell’Umbria.

Alle 15.00 nel Sacro Convento di Assisi si terrà un evento, moderato dal Presidente di Symbola, Ermete Realacci, dal titolo “La casa comune in rovina. Cosa fare?” al quale parteciperanno il Relatore Generale Sinodo Amazzonia, Cardinale Cláudio Hummes, il fondatore dell’Associazione Slow Food, Carlo Petrini e il Chief Services & Stakeholder Relations Officer di Eni, Claudio Granata.

Alle 17.00 si terrà la Santa Messa nella Basilica Inferiore presieduta dal Cardinale Cláudio Hummes.

Alle 18.15 al termine della celebrazione, nella piazza inferiore di San Francesco, si terrà la cerimonia di accensione e benedizione dell’albero di Natale e del Presepe durante la quale verranno consegnati i doni alle famiglie più bisognose.

Parteciperanno tra gli altri la Sindaca di Assisi, Stefania Proietti, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e per la Regione Veneto, Fabrizio Stella, “Soggetto Attuatore per il rilievo opere agricolo-forestali” per l’emergenza post Vaia.

Non mancheranno i canti tradizionali natalizi. Durante l’evento si esibirà il coro delle classi I della Scuola Media Frate Francesco, le classi V della Scuola Elementare S. Antonio e le classi V della Scuola Elementare di Rivotorto diretti dalla Professoressa Gloria Negroni e accompagnati alla tastiera dal M° Michele Fumanti.

Alle 20.00 in Basilica Superiore si terrà “Aspettando il Natale”: un incontro tra parole e musica con Giovanni Allevi che spiegherà il suo nuovo progetto musicale “Hope” previsto al Teatro Morlacchi di Perugia il prossimo 16 dicembre alle 21.00.

Le iniziative dell’8 dicembre del Sacro Convento di Assisi, con il patrocinio di Regione Umbria e Regione Veneto, sono sostenute da Banco BPM e dalla San Marco Bioenergia SpA.

Lo rende noto il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. (21)