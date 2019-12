Ospedalicchio, 9 dicembre 2019 – Tutto ha un lieto fine e l’allegria è assicurata. Giovedì 12 dicembre nell’ambito del Natale Splende a Bastia il gruppo teatrale degli Attori di Ospedalicchio sarà in scena al Cinema Teatro Esperia, alle ore 21.00, con la commedia dialettale “ La Famiglia Difettosa”, regia di Gemma Fioriti e Rita Brozzi. Un’ora di buonumore, un omaggio ai bravissimi giovani che mettono l’anima in questo sano impiego del tempo serale, in questa passione teatrale.

Una commedia dialettale che porta in scena lo spaccato divertentissimo di una famiglia della nostra terra alle prese con la scelta di una fanciulla per un giovane sposo che ha alle spalle una famiglia, per così dire, difettosa. Difetti, però, solo apparenti, per cui prevarranno altri metri di valutazione per questa accorata fanciulla innamorata dei veri valori di un ragazzo un po’ gobbo o claudicante e della famiglia di appartenenza. La commedia è stata rappresentata alla fine di agosto nella piazza di Ospedalicchio con grande successo e con grande consenso di pubblico. (17)