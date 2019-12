ASSISI, 9 dicembre 2019 – A 150 anni dalla nascita di Pirandello il 13 dicembre alle 21:15, il Piccolo Teatro degli Instabili ha il piacere di ospitare per la prima volta in Umbria, la Compagnia Alchemico Tre, che affronta l’autore e il suo teatro confrontandosi con uno dei suoi primi testi: “La ragione degli altri”. La riscrittura ad opera di Michele Di Giacomo e Riccardo Spagnulo prende le mosse dall’originale di Pirandello del 1895 e da una regia di Massimo Castri del 1983. Il testo ridotto a tre personaggi gioca con il teatro-nel teatro prima ancora che il drammaturgo lo formalizzasse e sui ruoli famigliari a cui gli interpreti sentono di dover corrispondere. In uno spazio asettico con elementi tecnologici moderni (schermi, microfoni e computer) la vicenda pirandelliana si ricrea forzatamente senza possibilità di uscita.

Marito, Moglie e Amante, tre personaggi incatenati tra loro da un segreto, sono chiamati sulla scena per raccontare la loro storia. Il Marito ha due famiglie: quella legale, sancita da un matrimonio con una donna milionaria e quella nascosta con l’Amante, dove per l’amore non c’è più spazio. Per mantenere la sua doppia vita, il Marito lavora come cronista in un quotidiano di provincia. La “provincia italiana” quel luogo in cui le persone vivono con la consapevolezza che i loro fatti privati possano viaggiare di bocca in bocca e finire sulla pubblica piazza. E gli Altri infatti vedono e parlano. Quando il segreto cessa di essere tale, il Marito è costretto ad abbandonare la sua finzione e scegliere da che parte stare, ma solo dopo aver disperatamente cercato una risposta alla domanda che lo ossessiona, oggetto della sua inchiesta giornalistica: che cos’è la Famiglia? Essere marito e moglie, padre e madre? C’è bisogno di assumere un ruolo per costruire la propria identità? L’infelicità: quanto siamo responsabili dei nostri fallimenti? E gli altri: quanto, ancora oggi come allora, ci facciamo condizionare dal pensiero degli altri? E quanto invece approfittiamo della morale comune per soddisfare i nostri desideri?

ALCHEMICO TRE nasce a Cesena nel 2015 dall’attore Michele Di Giacomo. La Compagnia lavora sulla drammaturgia contemporanea in un percorso che mette al centro la memoria tramite l’elaborazione di testi di narrativa e drammaturgie esistenti e prendendo fatti di cronaca e storie reali riportandole all’oggi. Un teatro visto come racconto di vite in cui passato e presente si mescolano in bilico tra realtà e finzione.

Speciale Natale!

