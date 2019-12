Bastia Umbra, 9 dicembre 2019 – L’Associazione Faremusica è lieta di annunciare gli appuntamenti dei Concerti di Natale 2019 che si terranno nei prossimi giorni e vedranno come protagonisti gli allievi della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra. Il primo concerto si terrà Mercoledì 11 Dicembre alle ore 21 presso l’Auditorium Sant’Angelo e vedrà come protagonisti gli allievi delle classi e dei gruppi di Musica d’insieme moderna. Quindi, stessa sede e ora, Lunedì 16 Dicembre sarà la volta della Junior Street Band, dell’Orchestra dei Piccoli Archi e di solisti e formazioni da camera delle classi di Musica classica. Infine, ultimo appuntamento, quello che si terrà presso la Casa di Quartiere dell’Associazione “Il Riccio” alle ore 17 in occasione del quale, nel pieno dello spirito “a Natale regaliamo Musica”, l’Orchestra della Scuola si esibirà per utenti dell’associazione e loro familiari, così come per tutti quelli che vorrano intervenire.

Gli eventi saranno ad ingresso libero.

