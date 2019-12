Assisi, 9 dicembre 2019 – Arrivare in treno ad Assisi e raggiungere in autobus, comodamente e senza stress, il superbo centro storico della città del Poverello, meta privilegiata del turismo internazionale e luogo dichiarato dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’Umanità. Sarà possibile farlo grazie ad Assisi Link, la nuova soluzione intermodale del Gruppo FS Italiane nata dalla sinergia fra Trenitalia e Busitalia e dedicata a quanti sceglieranno l’opzione treno+bus per raggiungere il centro storico di Assisi e visitare la città del Santo Patrono d’Italia e d’Europa. Una soluzione smart ed ecosostenibile: viaggiare in treno, mezzo green per eccellenza e percorrere l’ultimo miglio con moderni autobus a basso impatto ambientale.

Il nuovo servizio – che sarà operativo da domenica 15 dicembre – è stato presentato oggi ad Assisi da Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, Stefano Rossi, Amministratore Delegato di Busitalia, Stefania Proietti, Sindaco di Assisi ed Enrico Melasecche Germini, Assessore regionale infrastrutture e trasporti. Presenti anche Amelia Italiano e Velio Del Bolgia, rispettivamente Direttori regionali Umbria di Trenitalia e Busitalia.

Saranno 84 i collegamenti intermodali che ogni giorno collegheranno la stazione ferroviaria di Assisi con il centro città: corse autobus – con frequenza di circa 30 minuti, tempo di viaggio circa 10’ – in combinazione con gli oltre 40 servizi ferroviari che ogni giorno la raggiungono.

Già disponibili i biglietti per Assisi Link, acquistabili in un’unica soluzione: on line sul sito web trenitalia.com o sull’App Trenitalia, ma anche alle emettitrici self-service, presso le biglietterie di stazione e i punti vendita autorizzati.

Interscambio treno+bus ottimizzato nei tempi – a partire da 5 minuti – e nei modi, grazie alla cartellonistica dedicata ed alla livrea personalizzata dei bus destinati al servizio.

Prezzi di assoluta convenienza: Perugia-Assisi Centro a partire da 4 euro, Roma-Assisi Centro a partire da 12,25 euro.

Assisi Link incarna, anche in Umbria, il progetto varato da Trenitalia e Busitalia a livello nazionale volto a incrementare lo shift modale dall’auto privata al trasporto collettivo, con formule di mobilità innovative e su misura.

