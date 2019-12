Spello, 9 dicembre 2019 – Ha raccolto subito grandi successi il cartellone natalizio organizzato a Spello per il lungo week end dell’Immacolata: migliaia di persone hanno affollato il centro storico facendo registrare il tutto esaurito per gli eventi organizzati dall’associazione Amici di Spello per il secondo anno consecutivo. Nella Splendida Colonia Julia, in particolar modo famiglie con bambini al seguito, e numerose presenze dalle vicine Marche, dall’alto Lazio e dal resto dell’Umbria, che hanno avuto modo di apprezzare non solo le interessanti proposte natalizie, ma anche le bellezze artistiche e paesaggistiche nonché l’enogastronomia del territorio. Oltre 3.000 le presenze ‘soltanto’ nel Villaggio di Babbo Natale, allestito nell’occasione in Piazza della Repubblica e nei suggestivi locali medievali, a piano terra del Palazzo Comunale.

Pienone oltre le più rosee previsioni anche per i laboratori dedicati alla creazione di palline e letterine di Natale, e per l’altra novità: i mercatini natalizi che per la prima volta hanno fatto comparsa a Spello in Piazza della Repubblica per la gioia dei piu’ grandi.

Ciliegina sulla torta, oltre all’animazione con Babbo Natale ed elfi, è stata la Grande Parata Bianca, per la seconda volta in Umbria direttamente da Ginevra, con cinque figure giganti su trampoli, interamente vestite di bianco ed inserti luminosi, che hanno diffuso musiche natalizie, tra le suggestive stradine di uno dei Borghi più belli d’Italia e il concerto Gospel che ha registrato analogamente un successo oltre le piu’ rosee aspettative.

