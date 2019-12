PERUGIA, 11 dicembre 2019 – Si è tenuta ieri nel Giardino dei Giusti a San Matteo degli Armeni, che conserva i principi della pace e della non-violenza, la cerimonia di inaugurazione della “pietra dei diritti” donata lo scorso ottobre dall’Ordine regionale degli Psicologi. Presenti l’assessore comunale alla Cultura Leonardo Varasano e il presidente dell’Ordine David Lazzari insieme ad alcuni studenti. “Nessuno dimentichi il diritto di tutti i viventi alla pace e alla giustizia”, riporta la pietra posta davanti alla chiesa e alla biblioteca. Nell’occasione il presidente dell’Ordine ha sottolineato l’impegno della professione psicologica sul tema: “Una psiche valida si alimenta di rispetto, per noi stessi e per gli altri”. “E’ il compimento di un percorso, un segnale significativo in un luogo importante della città”, ha aggiunto Varasano che ha ricordato la figura di Piero Terracina che “era anche un amico e un cittadino onorario della città, e ora il suo testimone passa a tutti noi”.

Alla cerimonia sono interventi, fra gli altri, la dirigente dell’Ic Perugia 13 Franca Rossi, Maria Pia Serlupini e rappresentanti delle associazioni Italia-Israele, Vivi il Borgo, Fondazione centro studi Aldo Capitini, Amnesty International, Libera Umbria. (11)