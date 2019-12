Perugia, 14 dicembre 2019 – Sarà dedicata a Rita Levi Montalcini, e alla sua vita votata alla conoscenza, l’incontro di Cristiana Pulcinelli e Tina Simoniello (autrici della biografia “Rita Levi-Montalcini”) in programma lunedì 16 dicembre alle 17.30 alla Biblioteca delle Donne “Laura Cipollone” (Via Giuseppe Mazzini, 21).

L’appuntamento, che sarà introdotto da Chiara Pucciarini, Presidente del Centro per pari opportunità – Regione Umbria, Fabio Mariottini, Dirigente Ufficio Comunicazione, Stampa e Relazioni istituzionali Arpa Umbria, apre il percorso di “Donne e scienza”, il nuovo progetto che il Centro pari opportunità – Biblioteca delle donne e Rivista micron porteranno avanti nei prossimi mesi. Modera l’incontro Francesco Aiello di rivista micron. (38)