TERNI, 20 dicembre 2019 – Si celebrerà domani, sabato 21 dicembre, alle ore 17 all’Hospice di Terni, la Santa Messa di Natale officiata da Padre Angelo Gatto. A seguire l’esibizione dei ClownVip di Terni che contribuirà a creare un momento di aggregazione e di conforto agli ospiti della struttura e ai loro familiari. Il personale dell’Hospice saluterà infine i partecipanti con un piccolo buffet e con lo scambio degli auguri natalizi. L’hospice di Terni dell’Azienda Usl Umbria 2 si trova all’interno del parco “Le Grazie”, nel complesso sanitario che ospita il polo geriatrico con Rsa, assistenza territoriale e centri diurni. E’ un luogo di ricovero per persone malate con patologie in fase terminale e di accoglienza per i loro familiari ed è finalizzato ad offrire le migliori cure palliative agli utenti quando non possono essere attuate le cure a domicilio, puntando a migliorarne la qualità di vita e a valorizzarne la dignità.

Il servizio è diretto dal responsabile medico dottor Andrea Sdrobolini mentre la coordinatrice infermieristica è la dottoressa Daniela Crispoldi.

