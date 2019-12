Foligno, 20 dicembre 2019 – Il comune di Foligno informa che i biglietti i biglietti per assistere al “Concerto di Capodanno” si potranno ritirare lunedì 30 e martedì 31 dicembre allo Sportello Unico Integrato (ex Urp, in piazza della Repubblica, dalle 9 alle 12,30) .Il “Concerto di Capodanno” è con “I Filarmonici” di Belfiore, diretti da Marco Pontini, in programma mercoledì 1° gennaio all’Auditorium San Domenico, alle 17. Per informazioni telefonare allo 0742/330299. (27)