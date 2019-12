Perugia, 24 dicembre 2019 – “Desidero esprimere a tutta la comunità provinciale, alle Istituzioni e in particolare ai cittadini della Provincia di Perugia, un augurio speciale affinché le prossime festività natalizie siano vissute con gioia e serenità. Giungiamo al Natale con un’attività intensa sotto il profilo istituzionale, finalizzata a valorizzare un territorio di straordinaria bellezza, ricchissimo di storia e proiettato su un futuro di progresso e di integrazione. Un lavoro svolto in sinergia con la Regione e tutte le Istituzioni, senza dimenticare il prezioso impegno dei dipendenti provinciali che ringrazio vivamente. Un augurio affettuoso e un sincero ringraziamento al Consiglio provinciale, a tutti i Consiglieri di maggioranza e minoranza che hanno collaborato proficuamente all’attività dell’Ente. Spero, con l’arrivo del nuovo Anno, che le Province tornino ad avere un ruolo di primo piano e, in considerazione delle importanti funzioni rivestite, siano di nuovo protagoniste nel panorama nazionale.

Un pensiero di forte vicinanza va alle popolazioni colpite dal sisma, con l’auspicio di un rapido ritorno alla normalità. I miei auguri di pace e prosperità anche a tutti i Comuni e ai Sindaci, che ogni giorno nonostante le tante difficoltà con dedizione si prendono cura del territorio. L’immagine del presepe che abbiamo voluto allestire nel Palazzo provinciale, al di là del credo religioso e del messaggio di pace che trasmette, testimonia l’essenza della nostra tradizione, sempre ricca di eccellenze che portano in alto il nome dell’Umbria”. (19)