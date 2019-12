Narni, 24 dicembre 2019 – La Tarkett di Narni ha chiuso il 2019 con un evento organizzato nella Domus Linoleum con i 150 dipendenti e le loro famiglie. Un’occasione per coivolgere i collaboratori in alcune iniziative e condividere i risultati positivi realizzati dall’azienda, leader nel settore delle pavimentazioni e superfici resilienti che nello stabilimento di Narni produce pavimenti in linoleum. Sicurezza e welfare sono state al centro della serata. Nel corso dell’incontro uno speciale riconoscimento è stato attribuito a quattro dipendenti con 25 anni di attività lavorativa e a coloro che si sono particolarmente impegnati per il continuo miglioramento professionale. Per affermare l’importanza che Tarkett attribuisce alla formazione, sono state attivate e consegnata quattro borse di studio per i figli dei dipendenti che si sono distinti nei percorsi scolastici nei diversi gradi di scuola.

Durante l’incontro un focus specifico è stato dedicato alla sicurezza sul lavoro, per la quale da sempre Tarkett è costantemente impegnata. Dipendenti e familiari hanno partecipato al concorso per la realizzazione del logo da accostare allo slogan “pensare due volte prima di agire”. La partecipazione è stata numerosa e ha coinvolto soprattutto i bambini ciascuno dei quali ha ricevuto un premio. La serata, infine, ha avuto un ospite speciale: la figlia di un dipendente di moltissimi anni prima, quando Tarkett era ancora di proprietà di Pirelli. La donna, architetto, nel mese di maggio aveva visitato l’azienda durante il Green Tour e aveva riconosciuto in una foto suo padre e, nella pianta dello stabilimento, il luogo in cui visse durante la sua infanzia.

Al termine della festa tutti i dipendenti hanno ricevuto le borracce in alluminio Tarkett per non dimenticare mai l’impegno sul versante della sostenibilità e del riuso. A proposito di Tarkett…… Tarkett, azienda leader a livello globale, propone soluzioni innovative per pavimentazioni e superfici sportive. I 13.000 dipendenti distribuiti in 34 stabilimenti producono 1,3 milioni di metri quadri di pavimenti ogni giorno destinati a scuole, case, alberghi, uffici, negozi e impianti sportivi. Il Gruppo è costantemente impegnato nello sviluppo ecosostenibile con strategie eco-innovative e promuove il principio dell’economia circolare.

